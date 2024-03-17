И первое и главное сообщение: тебе не безразлично, как тебя воспринимают. Далее же можем добавить целый ряд различных аспектов – серьезности, свежести, креативности, дисциплины, силы, любознательности и так далее.

Смотри также Придется по душе любителям игристого вина: рецепт коктейля Date-citrus Spritz

А когда тебе за 50, ты же уже знаток, эксперт, и это никогда не помешает показать то ли в повседневном и семейном окружении, то ли в профессиональном. Ты будешь формировать свой ореол роскоши, опыта и утонченности, и есть несколько парфюмов, которые помогут тебе в этом.

Лучший аромат ты выберешь сам, но имеем для тебя несколько вариантов, чтобы присмотреться / Фото fxquadro@freepik

Базовый список духов для мужчин 50+