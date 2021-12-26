Автомобільна компанія знається на тому, як усього за кілька хвилин подарувати максимальне відчуття свята. Це вона продемонструвала нам у своєму новому різдвяному ролику. І він, гарантовано, зворушить кожного, хто його побачить!

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Lamborghini зняв зворушливий різдвяний ролик

У рекламі, випущеній напередодні Різдва, можна побачити щасливу сім'ю, яка зібралася біля ялинки. І, ясна річ, головним героєм ролика став хлопчик, який отримує омріяні подарунки: електрогітару, а також скейтборд. Але справжнім сюрпризом для нього став пульт дистанційного керування. Під ним на хлопчика чекав заклик підійти до вікна, що малий упевнено зробив.

Виявляється, пульт дистанційного керування призначений для Lamborghini Huracan дядька хлопчика. І він покірно вдає, що дозволяє малому керувати суперкаром. Ясна річ, не обійшлося без крутого дрифту величезною під'їзною доріжкою до будинку.

Закінчується ролик тим, що дядько катає свого племінника на Huracan, а на екрані з'являється напис:

"Неочікувані емоції – це більше, ніж просто подарунок".

Дивися зворушливе різдвяне відео від Lamborghini:

І ми не будемо сперечатися з цим фактом. Адже й справді, подарунки забезпечують святкову атмосферу, але ще більше у нашій пам'яті закарбовуються саме емоції, які вони викликають.

Що стосується Lamborghini Huracan, то суперкар оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10. Автомобіль може розвивати потужність до 631 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Двигун з'єднаний із семиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням, яка передає потужність на всі чотири колеса. Це дозволяє Huracan розігнатися до 100 кілометрів на годину усього за 2,9 секунди. Цього достатньо, щоб розігнати його до максимальної швидкості 325 кілометрів на годину, і більш ніж достатньо для незначного дрифту.

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Будемо відвертими, ми б теж були не проти такого подарунка на Різдво. Тебе ж ми буквально закликаємо дарувати саме позитивні емоції. А всілякі презенти нехай будуть приємним доповненням. Веселих свят!