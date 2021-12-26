Автомобильная компания разбирается в том, как всего за несколько минут подарить максимальное чувство праздника. Это она продемонстрировала нам в своем новом рождественском ролике. И он гарантированно тронет каждого, кто его увидит!
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Lamborghini снял трогательный рождественский ролик
В рекламе, выпущенной в канун Рождества, можно увидеть счастливую семью, собравшуюся у елки. И, конечно, главным героем ролика стал мальчик, получающий желанные подарки: электрогитару, а также скейтборд. Но подлинным сюрпризом для него стал пульт дистанционного управления. Под ним мальчика ждал призыв подойти к окну, что малыш уверенно сделал.
Оказывается, пульт дистанционного управления предназначен для Lamborghini Huracan дяди мальчика. И он безропотно делает вид, что позволяет малышу управлять суперкаром. Конечно, не обошлось без крутого дрифта огромной подъездной дорожкой к дому.
Заканчивается ролик тем, что дядя катает своего племянника на Huracan, а на экране появляется надпись:
- "Неожиданные эмоции – это больше, чем просто подарок".
Смотри трогательное рождественское видео от Lamborghini:
И мы не будем спорить с этим фактом. Действительно, подарки обеспечивают праздничную атмосферу, но еще больше в нашей памяти запечатлеваются именно эмоции, которые они вызывают.
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Будем откровенны, мы бы тоже были не против такого подарка на Рождество. Тебя же мы буквально призываем дарить именно положительные эмоции. А всевозможные презенты пусть будут приятным дополнением. Веселых праздников!