До твоєї уваги основні проблеми, які можуть стати причиною завершення щасливих стосунків. На щастя, над усім можна попрацювати, щоб не поставити хрест на тому, що ви будували протягом років.

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1. Нудьга

Рутинне, приземлене життя стає нормою через певний проміжок часу. І, на жаль, актуально це і для стосунків. Тож, коли ви сидите поруч один з одним і постійно дивитеся у смартфон або ноутбук, близькість вилітає крізь вікно.

Отже, найкращий спосіб попрацювати над цим, – гуляти разом без гаджетів, ходити на побачення, займатися спільними справами.

Тренуйтеся удвох, робіть щось, чому ви приділяєте однакову увагу у загальному сенсі.



Нудьга здатна зруйнувати навіть найщасливіші стосунки / Фото Gigi

2. Емоційна недоступність

Багато пар поступово стають емоційно недоступними один до одного.

Тож не дивно, що між вами починає вивітрюватися той зв'язок, яким ви могли похизуватися раніше. Щоденний стрес на роботі й інші фактори часто можуть негативно вплинути на стосунки. Що й стає причиною того, що ви почуваєтеся відстороненими один від одного.

3. Сексуальні проблеми

Через певний час у пар виникає і ця проблема. І тут немає нічого дивного: то немає настрою, то немає часу. Багато пар перестають експериментувати та пробувати різні речі не лише в житті, а й у ліжку. Це й робить інтимне життя одноманітним і передбачуваним.

І хоч секс складно назвати основою щасливих стосунків, без нього вони постійно будуть напруженими.



Проблеми у сексуальному плані теж негативно впливають / Фото Somnox Sleep

4. Постійне скиглення

Партнери часто починають прискіпуватися один до одного. Відбувається це через стрес і навіть усвідомлену, безвідповідальну поведінку іншого. Іноді один партнер навіть приймає інший шлях як належне, і це ще більше псує ситуацію.

Постійних скарг і такого хвилювання можна легко уникнути, якщо вислухати один одного, запитати, як минув день, як робота, що турбує.

5. Залежність

Кожен із нас має певні залежності. Але не кожен вміє з ними боротися. І найгірше, коли вони починають неабияк впливати на настрій і самопочуття. Наприклад, затятий геймер нервуватиметься через те, що не може пройти новий рівень гри.

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Поговори зі своєю коханою, якщо ви зіткнулися з однією або відразу кількома проблемами. Сходіть до терапевта або консультанта, якщо можете. Не варто думати про завершення стосунків відразу ж. Працюйте над ними, щоб бути щасливими якомога довше.