На початку осені через Ла-Манш вирішила переплисти команда найстарших спортсменів-аматорів. Вона складалася з шістьох людей, яким на всіх 377 років. Сам заплив відбувся 12 вересня. Тоді команда почергово допливла до пляжу Сангатт у Франції.

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Рекорд вирішили не зарахувати

Причиною позову сталося те, що федерація плавання та пілотування каналу цей заплив визнала недійсним. У своєму рішенні посилалися на незаконну заміну. Але самі учасники наголошують, що правил не порушували.

За словами членкині команди Лінди Ешмор з Дорсета, це рішення її "абсолютно розбило". Своє обурення також висловив 76-річний учасник запливу з Веймута. Він переконаний, що федерація відхилила апеляції команди, хоч усіх "записаних правил" вона дотрималася.

Заплив був вкрай непростий

Зауважимо, що Лінда Ешмор – рекордсменка. Вона вважається найстаршою жінкою, котрій вдалося подолати Ла-Манш. І хоч вона регулярно займається тріатлоном, цей заплив був для неї непростим.

Це був жах. Ми вирушили близько півночі, море було як пральна машина, шторм 15 балів, дуже високі хвилі, але ми боролися, ми впоралися,

– наголосила вона.

Лінда також пояснила, що ж за непорозуміння могло відбутися. Суперечка з федерацією виникла через заміну на маршруті. 80-річний Роберт Ллойд-Еванс з Пула мав передати естафету 70-річному професорові Парвізу Хабібі з Лондона.

Роберт плив на відстані від човна, він не чув, як ми його кличемо, у нього була вода у вухах і окулярах. Парвіз мав приєднатися до запливу вчасно, але спостерігач не зміг привернути увагу іншого плавця і вирішив зачекати із заміною,

– додала Ешмор.



Загальний вік команди плавців – 377 років / Фото Лінди Ешмор

За словами Ешмор, правила чітко не прописували, скільки часу у воді має перебувати плавець. Там лише вказано, що він повинен пливти упродовж 60 хвилин. Але ж нічого не сказано, що цей час не можна перевищувати. Роберт, на жаль, пробув у воді на 4 хвилини більше. Що й стало причиною невизнання рекорду.

За правилами, плавець повинен вийти з води протягом п'яти хвилин. Після перебування у воді 60 хвилин, він же вийшов через 64 хвилини запливу. Я думаю, вони помилились,

– зауважила Ешмор.

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Зауважимо, що команда пливла не лише задля рекорду. Вона зібрала 3 тисячі фунтів стерлінгів. Ці кошти спрямували на фонд боротьби з хворобою Альцгеймера у Великій Британії.