І саме цьому ми присвятимо наш матеріал на Men 24. Розповімо тобі кілька зворушливих історій освідчення захисників. Тих, хто вирішив не відкладати на завтра те, що можна зробити вже і зараз.

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Освідчення захисника Маріуполя "Хоруса"

Для України важливі всі українці, що стали бранцями Кремля, адже наша держава цінує кожного свого громадянина та готова відстоювати його до останнього. Тому повернення з полону захисників "Азовсталі" зворушило кожного. А дата 21 вересня 2022 року закарбується у нашій пам'яті.

Тоді з полону повернувся Лев Пашко з позивним "Хорус". Він вирішив зробити пропозицію коханій під час свого перебування на реабілітації у лікарні. І, ясна річ, вона сказала заповітне "Так".

"Хорус" попросив руки своєї коханої у лікарняній палаті: дивися відео

Але це ще не все. У рамках проєкту СВОЇ дівчина дала інтерв'ю 24 каналу. Вона розповіла, що саме освідчення відбулося не зовсім у лікарняній палаті.

Це було ще під час боїв у Маріуполі. Я відповіла, що вийду за нього. Це було дуже неочікувано, хоч ми й зустрічалися вже 3 роки. Насправді я ще не хотіла заміж,

– розповіла Діана.

Сам "Хорус" раніше розповідав, що вирішив зробити пропозицію коханій під час важких боїв. Він собі подумав, що якщо вже й помирати, то одруженим.

Але на оформлення документів тоді не було достатньо часу. Тож він просто вирішив саме освідчення зробити дещо несподіваним. Захисник Маріуполя написав Діані у телеграмі: "Ти вийдеш за мене?". Тоді зв'язатися з коханою вдалося завдяки "Старлінку", адже зв'язку у місті вже не було.

До слова, нагадаємо, що в Україні діє проєкт "Шлюб за добу". Він передбачає можливість реєстрації шлюбу у скорочений термін за принципом екстериторіальності. Це означає, що не має значення місце проживання громадян, які прагнуть закріпити юридично свої стосунки.

Нацгвардієць вирішив не зволікати з освідченням

Не менш зворушливим було освідчення нацгвардійця, котрий вирішив не зволікати з освідченням. Він уже наступного дня після початку повномасштабного наступу вирішив попросити руку та серце своєї коханої.

Скриншот з їхнім листуванням, очевидно, виклав або він сам, або його кохана. Там усього кілька повідомлень. Але найважливіше те, що дівчина сказала заповітне "Так".



Військовий освідчився наступного дня після повномасштабного вторгнення / Скриншот

Цей момент вкотре чітко продемонстрував, що українців не зламають жодні перешкоди. Ми їх долаємо та робимо все можливе для того, щоб бути щасливими. Адже лише щасливі завжди мають щастя.

P.S. Маємо надію, що пара таки одружилася, адже наразі нічого, крім того, що кохану звуть Марічкою, ми не знаємо.

Освідчення на блокпосту, яке вона не забуде

Ось іще одна історія, яка неабияк розчулила користувачів мережі. Один із захисників України вирішив оригінально освідчитися своїй коханій. Для цього він влаштував справжнісіньку "виставу". Під час неї автівку, в якій їхала сама обраниця, зупинили на блокпості для буцімто перевірки.

Дівчину шокувало, що обшук на блокпосту виявився освідченням: дивися відео

І, ясна річ, вона навіть не підозрювала, що саме таким буде освідчення. Поки її друзів обшукували, наш герой підійшов до коханої ззаду, став на одне коліно та зробив пропозицію. Дівчина була вражена, але сказала заповітне "Так".

Зробив пропозицію по відеозв'язку

Своєю історією також поділився актор і тепер військовослужбовець Максим Девізоров. Він розповів, що наважився зробити пропозицію коханій перед поїздкою на фронт.

Пропозицію зробив по відеозв'язку, в останній день перед тим, як ми виїжджали на Донеччину,

– розповів він.

Згодом пара ще довго думала, коли та як організовувати весілля. Адже усім хочеться, щоб у цей день були присутніми ті, кого ти любиш і цінуєш. Але потім вони вирішили просто зареєструвати свій шлюб у РАЦСі, бо в такий час не варто нічого відкладати. А відсвяткувати цю подію всі зможуть після перемоги!

На фоні всіх повідомлень з "Азовсталі"… Як наші захисники боролися за життя, робили теж пропозицію своїм коханим дівчатам, хотіли узаконити своє життя і свою любов. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час. Ми розписалися в Дніпрі. Мене відпустили на один день. Дуже приємно, що для військових без черги все це проводиться,

– розповів актор.

Плакали всі, і навіть Тіна Кароль

Ще одне несподіване освідчення гвардієць Сергій зробив своїй коханій – гвардійці Аліні. І вибрав для цього не менш несподівану локацію – метрополітен. Якщо вже говорити чіткіше, то зробив він пропозицію під час концерту Тіни Кароль на одній зі станцій київської підземки.



Освідчення відбулося під час концерту Тіни Кароль / Фото Нацгвардії

Зауважимо, що співачка безпосередньо брала участь у цьому процесі. Вона викликала на сцену двох військовослужбовців Нацгвардії. І всі вмить зрозуміли, що відбувається, коли вона сказала: "Мене часто запитують: "Тіно, а ви одружуєте?", на що відповідаю – "Звісно".



За освідченням спостерігали усі глядачі концерту / Фото Нацгвардії

Щойно співачка сказала останнє слово, імпровізований зал заповнили бурхливі оплески. Гвардієць став на коліно перед своєю коханою та отримав заповітну відповідь. Він не міг стримувати емоцій, тож закричав: "Вона сказала "Так!".



Під час пропозиції Тіна Кароль не могла стримати сліз / Фото Нацгвардії

Якщо на фронті перемагає любов – це означає, що перемога обов'язково за нами. Коли під час війни, під час всіх цих подій люди зустрічають один одного, освідчуються, кохають – це дає нам всім віру та надію на краще. Дякуємо та вітаємо вас!

– привітала Тіна Кароль уже наречених.

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Освідчення журналістці у прямому ефірі

Ще одна історія, яка змусила плакати як саму журналістку, так і всіх, хто спостерігав за освідченням у прямому ефірі. Марина Пітиляк саме вела святкову програму разом зі своїми колегами на одному з львівських телеканалів у День Незалежності України. До ефіру онлайн долучився її коханий – військовослужбовець Юрій Герун.

Сьогодні мене обстріляла диверсійно-розвідувальна група амурів. і потрапила мені прямо в серце,

– почав він.

Упродовж кількох хвилин він акуратно та трепетно запаковував свої почуття у слова. Журналістка не могла стримувати сліз та сказала заповітне "Так!".

Зворушливе освідчення у прямому ефірі на День Незалежності України: дивися відео

Які часи, такі й освідчення. Втім, ані сім повітряних тривог, ані жодне зло не спроможне зламати наше світле кохання. Мрію про твоє переможне повернення. І про обійми наживо. Вірю в тебе і в нас. І щаслива, що колись нас познайомив Бог,

– написала потім у мережі вона.

Романтичне освідчення біля замку "Паланок"

Ще одне зворушливе освідчення військовий ЗСУ зробив на початку грудня. Для цього він обрав Мукачівський замок "Паланок". А допомогли йому музиканти з Мукачівського військового оркестру Закарпатського Легіону 128 ОГШБр ЗСУ. Їхній концерт відбувся саме для цієї хвилюючої та зворушливої миті.

Захисник Україні освідчився біля замку "Паланок" / Фото Мукачівської міської ради

Тільки по-справжньому закохані здатні щемно і зворушливо освідчуватися. Тож тільки безмежного щастя бажаємо чудовій молодій парі!

– зазначили у Мукачівській міській раді.

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Це освідчення, зроблене на фоні новорічної ялинки, – демонстрація того, що за місяці війни українці стали лише сильнішими. Ми не соромимося своїх почуттів. Не відкладаємо на міфічне завтра життя, адже жити потрібно тут і зараз. І допомагати нашим захисникам і захисницям. Тому що кожен із нас – на своєму фронті – наближає Україну до перемоги!