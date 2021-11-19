Найтриваліше за 1000 років: 5 цікавих фактів про місячні затемнення

Найдовше місячне затемнення за сотню минулих років побачить світ 19 листопада. Світ, правда не весь – з території України, наприклад, його видно не буде.

А проте це таки привід – оновити свої знання про місячні затемнення. Щонайменше, про якісь цікавинки, на які часто не звертають увагу, а дарма.

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Місячні затемнення відбуваються тільки під час місяця уповні, але – не завжди

Коли Місяць розташовується навпроти Сонця, а Земля відкидає на Місяць тінь, якраз і відбувається місячне затемнення.

Але ми не маємо нагоди спостерігати затемнення щоразу, коли формується повний місяць.

Бо орбіта супутника Землі нахилена на 5 градусів більше, ніж орбіта Землі.

Є три типи місячних затемнень

Місячне затемнення може бути повним, частковим або півтіньовим.

Повне затемнення – це коли тінь Землі повністю закриває Місяць.

Часткове, зрозуміло, – це коли тінь Землі покриває лише частину Місяця.

А півтіньове – це коли світла зовнішня тінь Землі накриває Місяць.

19 листопада 2021 року – найтриваліше часткове місячне затемнення за понад 1000 років

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року дійсно визначне своєю тривалістю – 3 години 28 хвилин та 23 секунди.

Це буде найтриваліше затемнення за 100 років загалом.

І найдовше часткове (не повне і не півтіньове – це вже інша історія) місячне затемнення з 1440 року.

До слова, до 2669 року настільки тривалого часткового місячного затемнення людство більше не побачить. Простіше кажучи, явище 19 листопада – унікальне на понад тисячу років.



Місячне затемнення – не рідкісне явище, але завжди цікаве / Фото unsplash

Місячні затемнення обмежені в часі

Загалом, місячні затемнення не тривають вічно. Говорячи мовою цифр, вони не можуть тривати довше за 3 години та 40 хвилин.

Тривалість затемнення пов’язана з формою земної тіні – конусоподібною.

Тобто, залежно від того, куди в тіні рухається Місяць, різним буде й час, необхідний для виходу з тіні.

Місячне затемнення можна бачити з Місяця

Якби ти стояв на Місяці під час місячного затемнення, то все одно міг би спостерігати це явище – сама Земля була б для тебе темною, тому що за нею сховалося б Сонце.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.