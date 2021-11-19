А проте це таки привід – оновити свої знання про місячні затемнення. Щонайменше, про якісь цікавинки, на які часто не звертають увагу, а дарма.

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Місячні затемнення відбуваються тільки під час місяця уповні, але – не завжди

Коли Місяць розташовується навпроти Сонця, а Земля відкидає на Місяць тінь, якраз і відбувається місячне затемнення.

Але ми не маємо нагоди спостерігати затемнення щоразу, коли формується повний місяць.

Бо орбіта супутника Землі нахилена на 5 градусів більше, ніж орбіта Землі.

Є три типи місячних затемнень

Місячне затемнення може бути повним, частковим або півтіньовим.

Повне затемнення – це коли тінь Землі повністю закриває Місяць.

Часткове, зрозуміло, – це коли тінь Землі покриває лише частину Місяця.

А півтіньове – це коли світла зовнішня тінь Землі накриває Місяць.

19 листопада 2021 року – найтриваліше часткове місячне затемнення за понад 1000 років

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року дійсно визначне своєю тривалістю – 3 години 28 хвилин та 23 секунди.

Це буде найтриваліше затемнення за 100 років загалом.

І найдовше часткове (не повне і не півтіньове – це вже інша історія) місячне затемнення з 1440 року.

До слова, до 2669 року настільки тривалого часткового місячного затемнення людство більше не побачить. Простіше кажучи, явище 19 листопада – унікальне на понад тисячу років.



Місячне затемнення – не рідкісне явище, але завжди цікаве / Фото unsplash

Місячні затемнення обмежені в часі

Загалом, місячні затемнення не тривають вічно. Говорячи мовою цифр, вони не можуть тривати довше за 3 години та 40 хвилин.

Тривалість затемнення пов’язана з формою земної тіні – конусоподібною.

Тобто, залежно від того, куди в тіні рухається Місяць, різним буде й час, необхідний для виходу з тіні.

Місячне затемнення можна бачити з Місяця

Якби ти стояв на Місяці під час місячного затемнення, то все одно міг би спостерігати це явище – сама Земля була б для тебе темною, тому що за нею сховалося б Сонце.