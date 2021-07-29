Найважчі види спорту на Олімпіаді: чільна трійка на думку фахівців

Який літній олімпійський вид спорту можна назвати найважчим? Складне та дискусійне питання навіть серед фахівців!

Адже на олімпійському рівні навантаження буквально надлюдські! Відповідь спробували дати американському виданню кілька фахівців у цій царині.

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Швидше, вище, сильніше – і найважче

Шестеро медиків, які опікуються елітними спортсменами та аматорами, розповіли, у яких видах спорту, що у 2021 ми можемо побачити на Олімпіаді в Токіо, випробування найважчі – з огляду на вкладення фізичні, технічні та розумові.

Умовну золоту медаль здобуло водне поло

Саме водно поло фахівці визнали найнапруженішим фізично олімпійським видом спорту.

Понад 30 хвилин у воді, понад півтора кілометра загальної дистанції вплав, спортсмени намагаються не торкатися землі, не тонути й набирати очки одночасно. Так описала водне поло тренерка і фізіологиня Нандіні Коллінз.

Доктор Нареш Рао, головний лікар збірної США з водного поло, додав, що цей спорт є наднапруженим, бо вимагає як аеробного (для витривалості), так і анаеробного (для спринтів) навантаження.



Водне поло дуже виснажливе / Фото unsplash

Срібло – у гімнастики

Гімнастика отримала найбільше балів за технічне та розумове навантаження.

Високі ризики вимагають бездоганної рівноваги, сили, гнучкості та витривалості, причому і верхніх, і нижніх кінцівок. Інакше, як каже докторка Кетлін Девенпорт, олімпійського рівня просто не досягти.

Нандіні Коллінз додала, що гімнасти повинні бути здатними на вибухи активності і вміти фокусуватися на завданні навіть за умови падіння.



Гімнастика комплексно дуже складна / Фото unsplash

На бронзу претендують кілька видів спорту одразу

Плавання має один бал за загальну міцність, і ще один – за розумові вкладення.

Утім, такі ж бали отримали бокс, десятибор'я та біг на 800 метрів (зауваж, тут спортсмен біжить зі швидкістю 90% від повної близько двох хвилин).

Трохи не добралися до нашого умовного п'єдесталу серфінг та стрибки з жердиною, теніс і, звісно, марафон (вони отримали по балу як найбільш технічно складні види спорту).

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