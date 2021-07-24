Пандемія COVID-19 як і раніше викликає в організаторів неабияку заклопотаність. Через довжелезний список заходів, покликаних зупинити поширення вірусу, змінилося геть усе: від правил поселення до тренувань. І саме на останніх ми зосередимо свою увагу.

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Це Олімпіада, тож спортсменам потрібні місця для тренувань перед змаганнями. Усе для того, щоб залишатися у відмінній формі та досягати поставлених цілей. Завдяки Technogym, уповноваженому постачальнику спортивного обладнання для Ігор, нам таки вдалося заглянути за лаштунки фітнес-центру Олімпійського селища.

Представники компанії кажуть, що вона надала 1500 товарів і тренажерів для 25 фітнес-центрів в Олімпійському селищі. Але дизайн такого унікально складного проєкту перетворив всю установку на головоломку. Усе для того, щоб забезпечити соціальне дистанціювання, поки спортсмени пітніють, щоб залишатися у відмінній формі.

"Протоколи безпеки, встановлені Оргкомітетом Олімпійського селища, дуже ясні та точні. Маски обов'язкові, за винятком тренувань. А компонування силових тренажерів розробили з відповідною відстанню", – зауважив директор Technogym Енріко Манаресі.

Ці заходи не вплинули на переживання спортсмена, принаймні, за словами Манаресі.

"Атмосфера досить позитивна і невимушена, і спортсмени дуже співпрацюють у дотриманні протоколів, зазначених Організаційним комітетом. Наша роль у Technogym полягає в тому, щоб надати спортсменам найкраще обладнання для спортивних тренувань. Наприклад, Skill Line спеціально розробили для тренувань зі спортивними результатами – і їм це подобається", – наголосив він.

Дивися, як виглядають фітнес-центри в Олімпійському селищі:

Як на нас, то це еталонний тренажерний зал в умовах пандемії COVID-19. Тож можемо лише порадіти за спортсменів, котрі мають можливість працювати над своєю фізичною формою для досягнення поставлених цілей.

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