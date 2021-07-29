Самые тяжелые виды спорта на Олимпиаде: первая тройка по мнению специалистов

Какой летний олимпийский вид спорта можно назвать самым трудным? Сложный и дискуссионный вопрос даже среди специалистов!

Ведь на олимпийском уровне нагрузки буквально сверхчеловеческие! Ответ попытались дать американскому изданию несколько специалистов в этой области.

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Быстрее, выше, сильнее – и тяжелее всего

Шестеро медиков, которые занимаются элитными спортсменами и любителями, рассказали, в каких видах спорта, что в 2021 мы можем увидеть на Олимпиаде в Токио, испытания самые тяжелые – учитывая вложения физические, технические и умственные.

Условную золотую медаль получило водное поло

Именно водно поло специалисты признали самым напряженным физически олимпийским видом спорта.

Более 30 минут в воде, более полутора километра общей дистанции вплавь, спортсмены стараются не касаться земли, не тонуть и набирать очки одновременно. Так описала водное поло тренер и физиолог Нандини Коллинз.

Доктор Нареш Рао, главный врач сборной США по водному поло, добавил, что этот спорт является сверхнапряженным, ибо требует как аэробной (для выносливости), так и анаэробной (для спринтов) нагрузки.



Водное поло очень изнурительное / Фото unsplash

Серебро – у гимнастики

Гимнастика получила больше всех баллов за техническую и умственную нагрузку.

Высокие риски требуют безупречного равновесия, силы, гибкости и выносливости, причем и верхних, и нижних конечностей. Иначе, как говорит доктор Кэтлин Дэвенпорт, олимпийского уровня просто не достичь.

Нандини Коллинз добавила, что гимнасты должны быть способными на взрывы активности и уметь фокусироваться на задаче даже при условии падения.



Гимнастика комплексно очень сложная / Фото unsplash

На бронзу претендуют несколько видов спорта сразу

Плавание имеет один балл за общую прочность, и еще один – за умственные вложения.

Впрочем, такие же баллы получили бокс, десятиборье и бег на 800 метров (заметь, здесь спортсмен бежит со скоростью 90% от полной около двух минут).

Чуть не добрались до нашего условного пьедестала серфинг и прыжки с шестом, теннис и, конечно, марафон (они получили по баллу как наиболее технически сложные виды спорта).

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