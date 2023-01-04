Якось на черговому медогляді чоловікові повідомили, що його зріст досяг позначки у 2,89 метра. Якби це підтвердилося, Самед став би найвищою людиною у світі.

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На жаль, сільська лікарня на півночі африканської країни Гана не мала потрібних інструментів для точного вимірювання зросту. Тож журналісти вирішили перевірити все своїми силами.

Чи з'явилася в Африці нова найвища людина світу

Сулеману, якого місцеві називають Авуче, діагностували гігантизм. Тож він щомісяця відвідує лікарню, йому роблять медогляд і радять, як краще жити з його особливостями.

А от виміряти його зріст виявилось не так просто. Щонайменше тому, що чоловік був "вищий за лінійку", яку мала медсестра. При цьому відомо, що Авуче постійно росте.



Авуче з братом (в інших членів родини зріст звичайний) / Фото "BBC News Україна"

Група медсестер і фельдшерів намагалася розв'язати непросте завдання із визначенням зросту Авуче. Придумали так: прикріпили до лінійки палицю і так заміряли.

Авуче досі росте

Журналіст BBC узяв п'ятиметрову рулетку і прибув до селища Гамбага, де мешкає Авуче.

Чоловік став спиною до стіни, зняв взуття (зроблене спеціально для нього з автомобільних покришок, адже купити такий розмір неможливо).

А його сусід став на дерев'яний табурет і шматком вугілля зробив позначку на стіні на біля верхівки голови. Правда, перед цим довелося знайти придатну стіну, адже Сулеман виявився вищим за більшість будинків у своєму районі.

Далі за допомогою рулетки виміряли відстань до землі.



Сусід заміряв зріст Авуче за допомогою табуретки, рулетки та стіни / Фото "BBC News Україна"

Рулетка засвідчила 2 метри та 23 сантиметри. А найвища людина у світі (мовиться про тих, хто зараз мешкають на Землі) має зріст 2 метри й 51 сантиметр (це 40-річний Султан Кесен із Туреччини, відповідний запис про якого є у Книзі рекордів Гіннеса).

Ну, я досі росту. Хто знає, можливо, я теж доросту до такої позначки,

– так відреагував Авуче, геть не засмучений тим, що у лікарні помилилися.

До слова: за Книгою рекордів Гіннеса, найвища відома людина у світі, про зріст якої є безперечні відомості, – це Роберт Першинг Вадлов, який мешкав у США в 1918 – 1940 роках. Він мав 2,74 метра зросту.

Зворотний бік

Що Авуче росте аномально, помітили у його 22 роки. Він жив у столиці Гани, працював у м'ясній лавці та збирав гроші на навчання в автошколі.

Одного ранку він прокинувся, бо "язик в роті збільшився і заважає дихати". А за кілька днів чоловік відчув, що решта його тіла теж збільшилася. У цей момент він усвідомив, що перетворюється на гіганта.

І звернувся до лікаря. Адже гігантизм створює проблеми для здоров'я: викривлений хребет, вади серця, синдром Марфана – генетичне порушення розвитку сполучної тканини, що призводить до аномально довгих кінцівок.



Аномальний ріст спричиняє проблеми зі здоров'ям / Фото "BBC News Україна"

Припинити ріст можна, але для цього потрібна хірургічна операція. Державне ж медичне страхування Гани не покриває її. Та й за кожен візит до лікарні Авуче платить 50 доларів. Зрештою, чоловік змушений був повернутися до рідного села й відмовитися від мрії стати водієм.

Навіть коли я відсуваю сидіння назад, я не можу тримати кермо. Ноги витягнути не можу і стукатиму колінами по керму,

– скаржиться чоловік.

Зараз він живе з братом і тільки зводить кінці з кінцями. Соціального життя також практично немає. Авуче хотів би колись одружитись і мати дітей, але – спочатку має розібратися зі своїм здоров'ям. Тож опускати руки він не збирається.



Авуче хотів стати водієм, але фізично не може керувати авто / Фото "BBC News Україна"

Авуче завжди усміхнений і привітний. Хай там як – він є місцевою знаменитістю. Його усі люблять – і родичі (має трьох братів), і сусіди, і просто перехожі: "Таким вже Бог мене створив. Я не ображаюся".