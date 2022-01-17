От, скажімо, чи чув ти історію про те, як Дерек Едмонд порвав зв'язки, але дійшов до фінішу? Або про Майкла Фелпса, який раптом вирішив не змагатися за ще одне золото олімпіади?

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Дерек Едмонд

На Олімпіаді в Барселоні у 1992 році бігун із Великої Британії Дерек Редмонд дійшов до фінішу. Буквально – дійшов. І це попри моторошну травму.

Редмонд був одним із претендентів на медалі в бігу на 400 метрів, але – у півфінальному забігу порвав зв'язки правої ноги. Це страшна травма, чоловік просто впав на доріжку.

Це страшна травма, чоловік просто впав на доріжку. За такої ситуації зазвичай сходять із дистанції – але не Дерек Редмонд. На доріжку з трибуни вибіг батько спортсмена, і з його підтримкою Редмонд потрохи дійшов до фінішу. Йому аплодував весь стадіон.

Цікавий факт: запис зворушливого епізоду згодом став частиною мотиваційного ролика від Nike.



Дерек Едмонд став чи не символом мотивації / Фото IOC

Майкл Фелпс

Майкл Фред Фелпс – нині вже легендарний плавець зі Сполучених Штатів Америки. Єдиний в історії спорту 28-разовий призер олімпійських ігор та 23-разовий олімпійський чемпіон. І мало хто пам'ятає, що рекорд міг бути ще значнішим.

На Олімпіаді в Афінах у 2004 році Фелпс раптово відмовився від місця в олімпійській четвірці США на естафету 4 по 100 комбінованим стилем.

від місця в олімпійській четвірці США на естафету 4 по 100 комбінованим стилем. У такий спосіб Майкл віддав це місце головному конкуренту – Яну Крокеру. Якого, до слова, буквально напередодні випередив на дистанції 100 метрів батерфляєм.

Крокер у підсумку здобув золоту медаль (до того моменту у нього були тільки срібло і бронза). А Фелпс здобув аплодисменти за щедрість.

А проте злі язики припускали, що цей плавець просто втратив на ту мить волю до боротьби, перенаситившись перемогами.