Вот, скажем, слышал ли ты историю о том, как Дерек Эдмонд порвал связки, но дошел до финиша? Или о Майкле Фелпсе, вдруг решившем не соревноваться за еще одно золото олимпиады?

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Дерек Эдмонд

На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году бегун из Великобритании Дерек Редмонд дошел до финиша. Буквально – дошел. И это несмотря на жуткую травму.

Редмонд был одним из претендентов на медали в беге на 400 метров, но в полуфинальном забеге порвал связки правой ноги. Это страшная травма, мужчина просто упал на дорожку.

В такой ситуации обычно сходят с дистанции – но не Дерек Рэдмонд. На дорожку с трибуны выбежал отец спортсмена, и с его поддержкой Редмонд понемногу дошел до финиша. Ему рукоплескал весь стадион.

Интересный факт: запись трогательного эпизода впоследствии стала частью мотивационного ролика от Nike.



Дерек Эдмонд стал едва ли не символом мотивации / Фото IOC

Майкл Фелпс

Майкл Фред Фелпс – ныне уже легендарный пловец из Соединенных Штатов Америки. Единственный в истории спорта 28-кратный призер олимпийских игр и 23-кратный олимпийский чемпион. И мало кто помнит, что рекорд мог быть даже более значительным.

На Олимпиаде в Афинах в 2004 году Фелпс внезапно отказался от места в олимпийской четверке США на эстафету 4 по 100 комбинированным стилем.

Таким образом Майкл отдал это место главному конкуренту – Яну Крокеру. Которого, к слову, буквально накануне опередил на дистанции 100 метров баттерфляем.

Крокер в итоге получил золотую медаль (к тому моменту у него были только серебро и бронза). А Фелпс получил аплодисменты за щедрость .