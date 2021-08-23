Звісно, вони будуть неефективними при хронічному недосипанні, у такому випадку слід звернутися за допомогою фахівців. Але якщо ти одноразово не виспався, спробуй скористатися наступними порадами.

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Доза кофеїну

Ні для кого не секрет, що чашка запашної кави здатна зробити ранок бадьорішим. Кофеїн також містять енергетичні напої, чай і навіть шоколад. Однак не варто зловживати, адже для більшості здорових дорослих людей фахівці рекомендують вживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно 4 порції кави. Також слід уникати вживання кофеїну ближче до кінця дня, щоб не зіпсувати нічний сон.

Більше води

Зневоднення може негативно вплинути на концентрацію та загалом роботу мозку. Через це виникає відчуття втоми. У цьому випадку може допомогти додаткова склянка води, або ж навіть дві-три. До води можна також додати цитрину.

Часті перекуси

Зазвичай, при втомі людина тягнеться калорійної їжі та великих порцій. Але це може призвести лише до зайвої ваги та сонливості, адже організм витрачатиме ресурси, щоб перетравити продукти.

Краще дотримуватися невеликих і частих прийомів їжі, розподілених протягом дня.

Менше цукру

При виборі продуктів харчування, слід уникати таких, що містять багато цукру, бо це може лише ускладнити ситуацію. Спочатку ти відчуєш короткочасний приплив енергії, але потім відчуєш ще більшу втому.

Саме тому печиво, тістечка чи інші подібні ласощі варто замінити горішками, наприклад, мигдалем. Вони містять білок, клітковину та жир, які забезпечують повільне вивільнення постійної енергії, яка триватиме годинами.

Порухайтеся

Фізичні вправи запускають низку процесів, які можуть допомогти при втомі. Така активність покращить кровотік та наситить мозок киснем. Крім того, вправи вивільнять ендорфіни – хімічні речовини, які змушують нас відчувати себе позитивними та активними.

Дихальні вправи

Ще один спосіб наситити організм киснем – це дихальні вправи. Вони також можуть бути ефективними, якщо ти почуваєшся засмученим. Існує чимало таких вправ.

Наприклад, щоб наповнитися енергією, можна спробувати таку дихальну техніку:

Потрібно сісти на стілець та розпрямити плечі.

Великим пальцем затиснути праву ніздрю й зробити глибокий вдих через ліву ніздрю.

Потім мізинцем правої руки закрити ліву ніздрю та видихнути через праву.

Зробити 10 повторень на кожну ніздрю.

Подрімайте

Звісно, це важко зробити, працюючи в офісному режимі, та все ж дрімота може бути чудовим рішенням для відновлення. Водночас у Фонді Сну застерігають: все, що триватиме понад 30 хвилин, може призвести ще до більшої втоми.