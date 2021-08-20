Він вирішив дати собі цілих 50 днів, щоб прокачати свої скіли. Нам уже дуже цікаво, наскільки сильно зміниться його влучність.

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"Я пристойний дриблер, але насправді погано влучаю", – зізнається Джонс.

Тому він підписується на серію майстер-класів розігрувачів Golden State Warriors Стефа Каррі, якого часто називають одним з найкращих гравців НБА. Він тренується протягом 50 днів у надії, що він зможе стати значно вправнішим.

Чи 50 днів тренувань покращать влучність Кема Джонса

Джонс витрачає 2 години щодня на відпрацювання 5 ключових принципів Каррі для сильної механіки кидка, а саме:

стріляти з нуля, при цьому всі 10 пальців ніг спрямовані у бік сітки; вести нижньою частиною тіла, щоб основна сила припадала на ноги; нехай м'яч летить на подушечках пальців, утворюючи пряму лінію з рукою і м'ячам; цілься, не зводячи очей з сітки на кільці; відпускаючи м'яч, закрий око ліктем.

"Якщо я зможу зібрати всю цю техніку разом і зробити її автоматичною та зручною, моя механіка повинна бути у відмінній формі. Усе для того, щоб почати рухатися все далі й далі від кільця і, в результаті, до триочкової лінії", – сказав він.

Щойно механіка стаціонарної стрільби стала його другою натурою, Джонс переходить до динамічних вправ з ловлі та стрільби. Вони допоможуть йому в реальній грі й охоплюють іншу роботу ніг. Але саме тут прогрес Джонса починає сповільнюватися, і він починає втрачати мотивацію.

"Моя боротьба з ловом і стріляниною триває понад тиждень, і мені здається, що я раптово став різко гірше стріляти. І з дедалі більшою кількістю промахів це все більш і більш розчаровує. Таке відчуття, що будь-який позитивний момент, який у мене був з цим завданням зі стрільби, давно пішов", – зізнається він.

Дивися, як Кем Джонс 50 днів вправлявся в киданні м'яча у кільце:

Чим закінчився виклик для героя

На початку випробування Джонс виконує тест на 50 пострілів і потрапляє у сітку в цілому 9 разів. Він роби те ж саме після 50 днів тренувань та виявляє, що його показники стрільби різко покращилися: тепер він вибиває 31 з 50! А ще, що більш важливо на особистому рівні, він також може перемогти свого брата Брендана у стрільбі під час гри віч-на-віч.

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Кем Джонс на власному прикладі показує, що наполегливість та досить невеликий проміжок часу позитивно впливають на прокачування твоїх скілів. Тож ми рекомендуємо спробувати перенести цей виклик на ту справу, якою займаєшся ти. Гарантуємо, що результати тебе потішать!