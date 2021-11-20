Не лише почуття гумору: що робить тебе значно привабливішим для жінок

Є низка речей, які можуть зробити чоловіка привабливішим: від його почуття гумору, інтелекту до ставлення до інших людей. Однак, коли ми думаємо про привабливість, у першу чергу завжди спадає на думку статура, і цього не можна уникнути. Але не все так однозначно.

Так, нормально думати, що привабливим чоловіком під час знайомства його робить саме зовнішність. Це перше, що бачать жінки. Це те, що привертає їхню увагу, або не привертає. Але виявляється, не має значення, наскільки красивий чоловік. Усе залежить від іншої характеристики.

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Секрет привабливості криється у голосі

Згідно з деякими дослідженнями, жінок, як правило, більше приваблюють голоси, ніж зовнішній вигляд. Проте, звісно, не всякий голос гідний уваги панянок.

Виявилося, що найсексуальніші голоси у чоловіків – низькі. Крім іншого, вони пов'язані з вищим рівнем тестостерону, раннім початком статевого дозрівання та великою кількістю сексуальних партнерів. Усе це може про тебе розповісти голос.

Крім того, низький чоловічий голос автоматично змушує жінку думати, що його володар красивий. Особливо це працює, якщо співрозмовника вона не бачила. А ще він асоціюється з неабиякою особистістю, що додає балів до скарбнички привабливості.



Жінки звертають максимум уваги на чоловічий голос / Фото Preillumination SeTh

Чому для жінок голос важливіший?

Почнемо з того, що жінки люблять вухами. Тож голос тут надзвичайно важливий. А ще їх приваблює інтелект, який пов'язаний більше із вербальними стимулами, ніж з фізичними. Ось чому чоловіки з низьким голосом вважатиметься сексуальнішим і привабливішим. І статура тут ні до чого.

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Хороша новина полягає в тому, що працювати над своїм голосом досить просто. Ти можеш тренуватися робити його серйознішим і сексуальнішим. Тож не полінуйся вправлятися перед дзеркалом. Це однозначно позитивно вплине на ставлення жінок до тебе. Головне – не нагадувати ведучого корпоративів, який старанно завчив свій текст.