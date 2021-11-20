Да, нормально думать, что привлекательным мужчиной во время знакомства его делает именно внешность. Это первое, что видят женщины. Это то, что привлекает их внимание или не привлекает. Но оказывается, не имеет значения, насколько красив мужчина. Всё зависит от другой характеристики.

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Секрет привлекательности кроется в голосе

Согласно некоторым исследованиям , женщин, как правило, больше привлекают голоса, чем внешний вид. Однако, конечно, не всякий голос достоин внимания барышень.

Оказалось, что самые сексуальные голоса у мужчин – низкие. Кроме того, они связаны с более высоким уровнем тестостерона, ранним началом полового созревания и большим количеством сексуальных партнеров. Все это может рассказать о тебе голос.

Кроме того, низкий мужской голос автоматически заставляет женщину думать, что его обладатель красив. Особенно это работает, если она не видела собеседника. А еще он ассоциируется с незаурядной личностью, что добавляет баллов в копилку привлекательности.



Женщины обращают максимум внимания на мужской голос / Фото Preillumination SeTh

Почему для женщин голос важнее?

Начнём с того, что женщины любят ушами. Поэтому голос здесь очень важен. А еще их привлекает интеллект, связанный больше с вербальными стимулами, чем с физическими. Вот почему мужчины с низким голосом будут считаться более сексуальными и привлекательными. И телосложение здесь ни при чем.

Это интересно Как стать гораздо более привлекательным: 5 трюков, которые стоит взять на вооружение каждому