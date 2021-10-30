Психолог Мартін Графф із Psychology Today каже, що є способи, завдяки яким можна додати балів до скарбнички привабливості. Спойлер: для цього не потрібно годинами стояти біля дзеркала та скуповувати усілякі косметичні засоби.

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Як стати привабливішим?

1. Оточи себе друзями

Дослідження 2013 року показало, що непривабливі люди мають кращий вигляд, коли їх оточують друзі чи інші однолітки. Ключ у тому, що коли ти хочеш мати привабливий вигляд, оточуй себе іншими людьми, які не привабливіші за тебе. Здається, ми чули подібний жарт про двох подруг, але не будемо його озвучувати.



Оточуй себе друзями або іншими однолітками / Фото Matheus Ferrero

Але Графф каже, що "якщо нас представляють люди, які менш привабливі, ніж ми, то ми сприйматимемося як менш привабливі для себе". Тож тут потрібно не перестаратися зі страшненькими друзями.

2. Будь креативним

У дослідженні 2012 року говориться, що творчість приваблива. Вона може навіть підвищити шанси на те, що тебе визнають хорошим сексуальним або романтичним партнером. Такі речі, як малювання, написання віршів чи оповідань, фотографування роблять тебе цікавішим і привабливішим. Тож пора нарешті витягнути з шафи стареньку гітару.

3. Почуття гумору

На думку експертів, почуття гумору – ознака інтелекту в чоловіків, а це вказує на найкращі гени. Можливо, не всі думають про це, коли шукають партнера, але це відбувається підсвідомо. Тому чоловік може здаватися привабливішим, ніж він є насправді.

Крім того, щоб розсмішити когось, потрібен неабиякий соціальний і емоційний інтелект. А людина, яка добре почувається у соціальному контексті, завжди викликає більше потягу.

4. Говори про себе

Звичайно ж, ти повинен вміти слухати інших, але психологія каже, що обмін особистими даними збільшує твій фактор "симпатії". Це те, що психологи виявили ще у 90-х роках. Але будь обережним, щоб не вибовкати зайвого. Усе має бути в міру.



Не соромся говорити про себе / Фото Helena Lopes

5. Твій голос

Так, твій голос може навіть змусити тебе виглядати сексуально та привабливо. Графф пояснює, що "аналіз голосових патернів з часом показав, що спокуса вимагає гнучкого використання голосу, модуляції вокальних профілів відповідно до взаємодії". Дослідники припускають, що чоловіки використовують хрипкий голос на початковому етапі зваблення, щоб вразити жінку.

Глибокий голос – це той, який відрізняється силою та ясністю. Цей стиль передає товариськість, життєлюбність, ентузіазм і силу. А ще він використовується для залучення інтересу потенційного партнера.

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Візьми на озброєння ці трюки, щоб стати значно привабливішим в очах інших. Якщо ти все робитимеш правильно, то відбою від панянок не буде!