До твоєї уваги знаки Зодіаку, яким ні в якому разі не варто брехати. Не ризикуй, щоб не зіпсувати стосунки. Та й узагалі варто нарешті навчитися відмовлятися від брехні. Так, це складно, але це можливо.

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1. Овен

Овни понад усе цінують чесність і справжність і можуть швидко помітити, коли хтось їм бреше. Овни схильні до прямоти та прямолінійності, очікуючи того ж від інших. Якщо Овен дізнається, що хтось збрехав йому, він втратить довіру до цієї людини та може повністю припинити з нею спілкування.



Овни можуть припинити спілкування з брехуном / Фото Rawpixel

2. Телець

Тельці надійні та заслуговують на довіру й очікують того ж від інших. Вони цінують чесність і відвертість. І можуть бути глибоко вражені, коли хтось їм бреше. Вони навряд чи легко пробачать і можуть затаїти образу на того, хто підірвав їхню довіру.

3. Близнюки

Близнюки схильні до аналітики та логіки, і вони вміють виявляти обман. Вони цінують чесність та можуть сильно засмутитися, коли хтось їм бреше. Вони можуть прямо зіткнутися з брехуном і зажадати пояснень або припинити всі контакти з цією людиною.

4. Лев

Леви віддають перевагу правді та швидко помічають, коли їх обманюють. Вони більш прямолінійні і безпосередні, і очікують того ж від інших. Якщо їм брешуть, вони можуть відчути себе глибоко ображеними та зрадженими. Й у них є тенденція обривати всі контакти з цією людиною.



Леви почуваються зрадженими через брехню / Фото Stafa Merpik

5. Діва

Діва очікує чесності та точності. Вони дуже цінують чесність і можуть засмутитися, коли їм брешуть, особливо якщо брехня спрямована на те, щоб маніпулювати або обдурити їх. Вони можуть зіткнутися з брехуном безпосередньо і вимагати пояснень.

6. Терези

Терези уникають конфліктів за будь-яку ціну. Однак вони цінують чесність і можуть сильно засмутитися, коли хтось їм бреше. Вони можуть зіткнутися з брехуном безпосередньо або повністю вийти з ситуації.

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Рак, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій і Риби можуть говорити "білу брехню", і навіть якщо вони знають, що інший бреше їм, вони відмахуються від цього, поки це не стане занадто.