Про кільця Сатурна чув мало не кожен. А от про те, що у нашій Сонячній системі й інші планети мають кільця – навряд.

А тим часом їх щонайменше три. І склад їхній геть відрізняється від складу кільцевої системи Сатурна, про яку ми вже розповідали.

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Які ще планети Сонячної системи мають кільця

Передовсім слід сказати, що Сатурн – далеко не єдина планета з кільцями. Якщо ти не знав, то ось:

Якщо говорити про нашу Сонячну систему, то і Юпітер, і Нептун, і навіть Уран також мають кільцеві системи.

Просто вони менші, тьмяніші, а отже – їх важче побачити.

Ці кільця сформовані з мільярдів дрібних частинок, які обертаються навколо планети. Але склад цих частинок у різних планет також різний.



Уран також має кільця, чи ти знав? / Фото NASA

То який склад у кілець інших планет Сонячної системи

На жаль, поки що Сатурн є єдиною планетою, щодо якої у нас є спектри високої роздільної здатності, які можуть розповісти нам про її кільця. Щодо інших ми знаємо таке:

Кільцева система Юпітера складається з дрібних частинок пилу, але це не частинки водяного льоду, як у Сатурна. Ці частинки радше кам’янисті – складаються з матеріалів, подібних до астероїдів і кам’янистих супутників. На жаль, конкретний хімічний склад їх поки аналіз не допоміг встановити.

складається з дрібних частинок пилу, але це не частинки водяного льоду, як у Сатурна. Ці частинки радше кам’янисті – складаються з матеріалів, подібних до астероїдів і кам’янистих супутників. На жаль, конкретний хімічний склад їх поки аналіз не допоміг встановити. Так само точно не відомо, з чого зроблені кільця Уран. Бо вони дуже темні, тобто – не дуже відбивають радіохвилі. Утім, це точно свідчить, що вони зроблені не з водяного льоду. Натомість це можуть бути частинки пилу з вуглецю.

Бо вони дуже темні, тобто – не дуже відбивають радіохвилі. Утім, це точно свідчить, що вони зроблені не з водяного льоду. Натомість це можуть бути частинки пилу з вуглецю. Кільця Нептуна, до слова, ще темніші, ніж в Урана. А от їхня щільність свідчить, що вони зроблені з іще дрібнішого пилу. Ймовірно, це теж якийсь вид вуглецю або джерело вуглецю – як-от метановий лід.

Зауважимо, планети ці, цілком ймовірно, скоро відкриють нам таємниці своїх кілець. І допоможе в цьому новий телескоп, названий на честь Джеймса Вебба. Його якраз уже нарешті запустили у космос – у грудні 2021.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.