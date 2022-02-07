Якщо подивитися на Сатурн у телескоп, то легко можна буде розрізнити принаймні 8 кілець. Себто – кільцеву систему. Та от питання – з чого ця система складається?

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Як вчені визначають склад кілець планет

Розмір і вага

У визначенні складу кілець різних планет вченим допомагають радіохвилі. Вони з легкістю засвідчують розмір та вагу частинок, з яких сформовані кільця.

Метод визначення цих показників називають радіооккультацією. Він базується на ось на чому:

Планети є космічними об’єктами зі змінними магнітними полями, тобто – випромінюють радіохвилі.

Коли ці хвилі проходять крізь кільця навколо планет, то зазнають змін під впливом частинок у кільці.

А зміни ці безпосередньо залежать від розміру частинок і їхньої ваги.

Отже, якщо радіосигнали показують, що частинки важкі, то вони за хімічним складом ближчі до заліза. Якщо легкі – то ближчі до алюмінію. Ну, і так далі.

Агрегатний стан

Також за відбиттям радіохвиль вчені можуть зрозуміти не тільки хімічний склад кілець, а й агрегатний стан частинок у них. Себто, рідкі вони, тверді чи газоподібні.

От, скажімо, вода – вона може бути рідкою або твердою, як лід чи сніг.

Але лід відбиває більше хвиль, ніж рідка вода, а сніг – ще більше.



Сатурн вчені дослідили достатньо, щоб дізнатися склад його кілець / Фото NASA

Так із чого ж складаються кільця Сатурна

Завдяки усім цим вимірюванням ми знаємо, що:

Частинки кільця Сатурна в основному складаються з льоду Н2О – тобто, твердої води.

– тобто, твердої води. Крім водяного льоду, кільця Сатурна також містять залізо та органічні матеріали, відомі як толіни.

Деякі з цих частинок можуть бути такими ж малими, як піщинка, а інші – розміром з двоповерховий автобус.