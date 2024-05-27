"Це небезпечна територія": новий вид порно може зруйнувати твої стосунки та вплинути на мозок
Джерело:New York Post
Порно у віртуальній реальності – порівняно реалістична альтернатива сексу, створена за допомогою досягнень штучного інтелекту. І воно набуває все більшої популярності.
Та погана новина в тім, що воно спричиняє "сильну залежність" і "руйнує стосунки", кажуть експерти. Нещодавнє дослідження показало, що секс-технології можуть розмити межу між реальністю і фантазіями.
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Експерти закликають обдумати використання цього виду порно
Лора Пресс, консультантка з питань стосунків, каже, що різниця між VR-порно і традиційним 2D-порно робить перше таким, що спричиняє сильнішу залежність. І вона вже бачила, як VR-порно руйнує романи.
Елемент залежності від порно завжди існував, але він не має нічого спільного з тим, що ми бачимо в цій сучасній варіації,
– сказала Пресс.
Залежність виходить на новий рівень: дослідження показують, що компульсивне використання VR-порно охоплює 20% користувачів, що більш ніж удвічі перевищує рівень залежності від 2D-порно.Зверни увагу: секс-технології мають переваги для тих, хто бореться з самотністю. Але постійний контакт з порнографією створює проблеми у тих, хто в стосунках, і часто призводить до зниження близькості у парах.
- VR-порно може викликати у пар питання, чи не є його використання зрадою, оскільки людина набагато більше залучена в процес, ніж під час перегляду звичайної порнографії. Також зменшується кількість часу на спілкування у парі.
- Ще одним мінусом є сенсорне перевантаження. Віртуальна реальність розроблена так, щоб задовольнити всі органи чуття людини, тож згодом звичайна близькість може здаватися нудною.
- Окремий нюанс – перенесення фантазії у реальність. Віртуальні фетиші можуть вдертися у спальню, що не сприяє здоровим стосункам.
Також імітація сексу може мати шкідливий вплив на мозок. Виділення слини та окситоцину, гормону задоволення, а також біомаркерів різко зростає, що впливає на хімічний склад мозку. Це перевантаження вимикає дофамінові рецептори – з цієї причини люди повертаються за новими й новими секс-іграми.
Небезпека в тому, що для того, щоб знову відчути те саме "добре", потрібно більше VR-порно, щоб отримати той самий рівень дофаміну, який відчувався під час першого використання,
– каже Пресс.
Вона попереджає користувачів, що вони повинні знати про підводні камені та проблеми, пов'язані з технологією штучного інтелекту:
Усе, що змінює хімію вашого мозку і штучно імітує ту саму реакцію, яка була б у вас, якби ви були близькі зі своїм партнером, – це небезпечна територія, і вам слід добре подумати, перш ніж діяти, і запитати себе, навіщо вам це потрібно.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.