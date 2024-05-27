"Це небезпечна територія": новий вид порно може зруйнувати твої стосунки та вплинути на мозок

Порно у віртуальній реальності – порівняно реалістична альтернатива сексу, створена за допомогою досягнень штучного інтелекту. І воно набуває все більшої популярності.

Та погана новина в тім, що воно спричиняє "сильну залежність" і "руйнує стосунки", кажуть експерти. Нещодавнє дослідження показало, що секс-технології можуть розмити межу між реальністю і фантазіями.

До теми Чи небезпечний перегляд порно для здоров'я: що кажуть наукові дослідження

Експерти закликають обдумати використання цього виду порно

Лора Пресс, консультантка з питань стосунків, каже, що різниця між VR-порно і традиційним 2D-порно робить перше таким, що спричиняє сильнішу залежність. І вона вже бачила, як VR-порно руйнує романи.

Елемент залежності від порно завжди існував, але він не має нічого спільного з тим, що ми бачимо в цій сучасній варіації,

– сказала Пресс.

Залежність виходить на новий рівень: дослідження показують, що компульсивне використання VR-порно охоплює 20% користувачів, що більш ніж удвічі перевищує рівень залежності від 2D-порно.

VR-порно може викликати у пар питання, чи не є його використання зрадою, оскільки людина набагато більше залучена в процес, ніж під час перегляду звичайної порнографії. Також зменшується кількість часу на спілкування у парі.

оскільки людина набагато більше залучена в процес, ніж під час перегляду звичайної порнографії. Також зменшується кількість часу на спілкування у парі. Ще одним мінусом є сенсорне перевантаження. Віртуальна реальність розроблена так, щоб задовольнити всі органи чуття людини, тож згодом звичайна близькість може здаватися нудною.

Віртуальна реальність розроблена так, щоб задовольнити всі органи чуття людини, тож згодом звичайна близькість може здаватися нудною. Окремий нюанс – перенесення фантазії у реальність. Віртуальні фетиші можуть вдертися у спальню, що не сприяє здоровим стосункам.

секс-технології мають переваги для тих, хто бореться з самотністю. Але постійний контакт з порнографією створює проблеми у тих, хто в стосунках, і часто призводить до зниження близькості у парах.

Віртуальне порно може бути корисним для самотніх, а от для пар навіть шкідливим / Фото freepik

Також імітація сексу може мати шкідливий вплив на мозок. Виділення слини та окситоцину, гормону задоволення, а також біомаркерів різко зростає, що впливає на хімічний склад мозку. Це перевантаження вимикає дофамінові рецептори – з цієї причини люди повертаються за новими й новими секс-іграми.

Небезпека в тому, що для того, щоб знову відчути те саме "добре", потрібно більше VR-порно, щоб отримати той самий рівень дофаміну, який відчувався під час першого використання,

– каже Пресс.

Вона попереджає користувачів, що вони повинні знати про підводні камені та проблеми, пов'язані з технологією штучного інтелекту:

Усе, що змінює хімію вашого мозку і штучно імітує ту саму реакцію, яка була б у вас, якби ви були близькі зі своїм партнером, – це небезпечна територія, і вам слід добре подумати, перш ніж діяти, і запитати себе, навіщо вам це потрібно.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.