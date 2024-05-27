"Это опасная территория": новый вид порно может разрушить твои отношения и повлиять на мозг
Источник:New York Post
Порно в виртуальной реальности – сравнительно реалистичная альтернатива сексу, созданная с помощью достижений искусственного интеллекта. И оно приобретает все большую популярность.
Но плохая новость в том, что оно вызывает "сильную зависимость" и "разрушает отношения", говорят эксперты. Недавнее исследование показало, что секс-технологии могут размыть границу между реальностью и фантазиями.
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Эксперты призывают обдумать использование этого вида порно
Лора Пресс, консультантка по вопросам отношений, говорит, что разница между VR-порно и традиционным 2D-порно делает первое таким, что вызывает более сильную зависимость. И она уже видела, как VR-порно разрушает романы.
Элемент зависимости от порно всегда существовал, но он не имеет ничего общего с тем, что мы видим в этой современной вариации,
– сказала Пресс.
Зависимость выходит на новый уровень: исследования показывают, что компульсивное использование VR-порно охватывает 20% пользователей, что более чем вдвое превышает уровень зависимости от 2D-порно.Обрати внимание: секс-технологии имеют преимущества для тех, кто борется с одиночеством. Но постоянный контакт с порнографией создает проблемы у тех, кто в отношениях, и часто приводит к снижению близости в парах.
- VR-порно может вызвать у пар вопрос, не является ли его использование изменой, поскольку человек гораздо больше вовлечен в процесс, чем при просмотре обычной порнографии. Также уменьшается количество времени на общение в паре.
- Еще одним минусом является сенсорная перегрузка. Виртуальная реальность разработана так, чтобы удовлетворить все органы чувств человека, поэтому впоследствии обычная близость может казаться скучной.
- Отдельный нюанс – перенос фантазии в реальность. Виртуальные фетиши могут ворваться в спальню, что не способствует здоровым отношениям.
Также имитация секса может иметь вредное воздействие на мозг. Выделение слюны и окситоцина, гормона удовольствия, а также биомаркеров резко возрастает, что влияет на химический состав мозга. Эта перегрузка выключает дофаминовые рецепторы – по этой причине люди возвращаются за новыми и новыми секс-играми.
Опасность в том, что для того, чтобы снова почувствовать то же "хорошо", нужно больше VR-порно, чтобы получить тот же уровень дофамина, который ощущался во время первого использования,
– говорит Пресс.
Она предупреждает пользователей, что они должны знать о подводных камнях и проблемах, связанных с технологией искусственного интеллекта:
Все, что изменяет химию вашего мозга и искусственно имитирует ту же реакцию, которая была бы у вас, если бы вы были близки со своим партнером, – это опасная территория, и вам следует хорошо подумать, прежде чем действовать, и спросить себя, зачем вам это нужно.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.