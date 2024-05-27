"Это опасная территория": новый вид порно может разрушить твои отношения и повлиять на мозг

Порно в виртуальной реальности – сравнительно реалистичная альтернатива сексу, созданная с помощью достижений искусственного интеллекта. И оно приобретает все большую популярность.

Но плохая новость в том, что оно вызывает "сильную зависимость" и "разрушает отношения", говорят эксперты. Недавнее исследование показало, что секс-технологии могут размыть границу между реальностью и фантазиями.

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Эксперты призывают обдумать использование этого вида порно

Лора Пресс, консультантка по вопросам отношений, говорит, что разница между VR-порно и традиционным 2D-порно делает первое таким, что вызывает более сильную зависимость. И она уже видела, как VR-порно разрушает романы.

Элемент зависимости от порно всегда существовал, но он не имеет ничего общего с тем, что мы видим в этой современной вариации,

– сказала Пресс.

Зависимость выходит на новый уровень: исследования показывают, что компульсивное использование VR-порно охватывает 20% пользователей, что более чем вдвое превышает уровень зависимости от 2D-порно.

VR-порно может вызвать у пар вопрос, не является ли его использование изменой, поскольку человек гораздо больше вовлечен в процесс, чем при просмотре обычной порнографии. Также уменьшается количество времени на общение в паре.

поскольку человек гораздо больше вовлечен в процесс, чем при просмотре обычной порнографии. Также уменьшается количество времени на общение в паре. Еще одним минусом является сенсорная перегрузка. Виртуальная реальность разработана так, чтобы удовлетворить все органы чувств человека, поэтому впоследствии обычная близость может казаться скучной.

Виртуальная реальность разработана так, чтобы удовлетворить все органы чувств человека, поэтому впоследствии обычная близость может казаться скучной. Отдельный нюанс – перенос фантазии в реальность. Виртуальные фетиши могут ворваться в спальню, что не способствует здоровым отношениям.

секс-технологии имеют преимущества для тех, кто борется с одиночеством. Но постоянный контакт с порнографией создает проблемы у тех, кто в отношениях, и часто приводит к снижению близости в парах.

Виртуальное порно может быть полезным для одиноких, а вот для пар даже вредным / Фото freepik

Также имитация секса может иметь вредное воздействие на мозг. Выделение слюны и окситоцина, гормона удовольствия, а также биомаркеров резко возрастает, что влияет на химический состав мозга. Эта перегрузка выключает дофаминовые рецепторы – по этой причине люди возвращаются за новыми и новыми секс-играми.

Опасность в том, что для того, чтобы снова почувствовать то же "хорошо", нужно больше VR-порно, чтобы получить тот же уровень дофамина, который ощущался во время первого использования,

– говорит Пресс.

Она предупреждает пользователей, что они должны знать о подводных камнях и проблемах, связанных с технологией искусственного интеллекта:

Все, что изменяет химию вашего мозга и искусственно имитирует ту же реакцию, которая была бы у вас, если бы вы были близки со своим партнером, – это опасная территория, и вам следует хорошо подумать, прежде чем действовать, и спросить себя, зачем вам это нужно.

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