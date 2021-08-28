Нефертіті, Моцарт, Джульєтта: художник змоделював, як би виглядали відомі персони на фотографії
Джерело:Інстаграм Баса Утервейка
Голландський фотограф і цифровий художник Бас Утервейк проливає світло на те, як знакові історичні постаті могли виглядати у реальному житті. За допомогою штучного інтелекту він створює реалістичні цифрові портрети відомих діячів, художників, філософів і навіть мумій.
Оскільки у періоди життя цих людей ще не існувало фотографій, Утервейку доводиться збирати численну інформацію про кожну персону. Це потрібно для того, аби портрети були якомога точнішими.
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Про створення фотопортретів
- Маючи великий досвід у графічному дизайні та 3D-анімації, фотограф з Амстердама почав використовувати нейронні мережі для реконструкції зображень відомих персон.
- Програмне забезпечення зі штучним інтелектом здатне створити реалістичні портрети на основі даних автора у поєднанні з тим, що воно знає про людські обличчя та те, як поводиться світло у фотографії.
- Тож Утервейк завантажує у програму знайдені ним зображення історичних постатей і навіть їхніх нащадків.
- За допомогою певних інструментів автор створює ту версію, яку вважає найбільш вдалою.
- І хоча програма виконує більшу частину роботи, іноді Утервейку доводиться додатково експериментувати у фотошопі.
Портрети, які я роблю, – це мистецькі враження. Я намагаюся дозволити фактам, які я можу знайти про обличчя людини, зважити на кінцеве уявлення, але я не вчений і не претендую на історичну точність,
– прокоментував Утервейк.
Вольфганг Амадей Моцарт / Фото Баса Утервейка
Додумує деталі
У випадку зі статуями фотографу доводиться самому додумувати деталі: обирати колір очей та волосся, визначити відтінок шкіри та обрати зачіску, яку колись, ймовірно, мала людина. Наприклад, єгипетську царицю Нефертіті та її чоловіка фараона Ехнатона Утервейк вирішив зобразити з поголеною головою, оскільки на статуях обидві персони одягнені у головні убори.
Я думаю, що людське обличчя не змінилося кардинально протягом тисячоліть, і окрім зачісок та макіяжу, люди, які жили давно, ймовірно, були дуже схожі на нас, але ми звикли бачити їх у часто спотворених стилях стародавніх видів мистецтва що існувала задовго до винаходу фотографії,
– пояснив фотограф.
Цифрові портрети історичних персон
Нефертіті / Фото Баса Утервейка
Портрет мумії Фаюм / Фото Баса Утервейка
Давид зі скульптури Мікеланджело / Фото Баса Утервейка
Джульєтта Капулетті Уільяма Шекспіра / Фото Баса Утервейка
Статуя свободи / Фото Баса Утервейка
Тутанхамон / Фото Баса Утервейка