Оскільки у періоди життя цих людей ще не існувало фотографій, Утервейку доводиться збирати численну інформацію про кожну персону. Це потрібно для того, аби портрети були якомога точнішими.

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Про створення фотопортретів

Маючи великий досвід у графічному дизайні та 3D-анімації, фотограф з Амстердама почав використовувати нейронні мережі для реконструкції зображень відомих персон.

для реконструкції зображень відомих персон. Програмне забезпечення зі штучним інтелектом здатне створити реалістичні портрети на основі даних автора у поєднанні з тим, що воно знає про людські обличчя та те, як поводиться світло у фотографії.

та те, як поводиться світло у фотографії. Тож Утервейк завантажує у програму знайдені ним зображення історичних постатей і навіть їхніх нащадків.

За допомогою певних інструментів автор створює ту версію, яку вважає найбільш вдалою.

І хоча програма виконує більшу частину роботи, іноді Утервейку доводиться додатково експериментувати у фотошопі.

Портрети, які я роблю, – це мистецькі враження. Я намагаюся дозволити фактам, які я можу знайти про обличчя людини, зважити на кінцеве уявлення, але я не вчений і не претендую на історичну точність,

– прокоментував Утервейк.



Вольфганг Амадей Моцарт / Фото Баса Утервейка

Додумує деталі

У випадку зі статуями фотографу доводиться самому додумувати деталі: обирати колір очей та волосся, визначити відтінок шкіри та обрати зачіску, яку колись, ймовірно, мала людина. Наприклад, єгипетську царицю Нефертіті та її чоловіка фараона Ехнатона Утервейк вирішив зобразити з поголеною головою, оскільки на статуях обидві персони одягнені у головні убори.

Я думаю, що людське обличчя не змінилося кардинально протягом тисячоліть, і окрім зачісок та макіяжу, люди, які жили давно, ймовірно, були дуже схожі на нас, але ми звикли бачити їх у часто спотворених стилях стародавніх видів мистецтва що існувала задовго до винаходу фотографії,

– пояснив фотограф.

Цифрові портрети історичних персон



Нефертіті / Фото Баса Утервейка



Ехнатон / Фото Баса Утервейка



Портрет мумії Фаюм / Фото Баса Утервейка



Давид зі скульптури Мікеланджело / Фото Баса Утервейка



Джульєтта Капулетті Уільяма Шекспіра / Фото Баса Утервейка



Статуя свободи / Фото Баса Утервейка



Аполлон / Фото Баса Утервейка



Тутанхамон / Фото Баса Утервейка



Клеопатра / Фото Баса Утервейка