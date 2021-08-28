Поскольку в периоды жизни этих людей еще не существовало фотографий, Утервейку приходится собирать многочисленную информацию о каждой персоне. Это нужно для того, чтобы портреты были как можно точнее.

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О создании фотопортретов

Имея большой опыт в графическом дизайне и 3D-анимации, фотограф из Амстердама начал использовать нейронные сети для реконструкции изображений известных персон.

для реконструкции изображений известных персон. Программное обеспечение с искусственным интеллектом способно создавать реалистичные портреты на основе данных автора в сочетании с тем, что он знает о человеческих лицах и о том, как ведет себя свет в фотографии.

и о том, как ведет себя свет в фотографии. Поэтому Утервейк загружает в программу найденные им изображения исторических фигур и даже их потомков.

С помощью определенных инструментов автор создает ту версию, которую считает наиболее удачной.

И хотя программа выполняет большую часть работы, иногда Утервейку приходится дополнительно экспериментировать в фотошопе.

Портреты, которые я делаю, – это художественные впечатления. Я пытаюсь позволить фактам, которые я могу найти о лице человека, взвесить на конечное представление, но я не ученый и не претендую на историческую точность,

– прокомментировал Утервейк.



Вольфганг Амадей Моцарт / Фото Баса Утервейка

Додумывает детали

В случае со статуями фотографу приходится самому додумывать детали: выбирать цвет глаз и волос, определить оттенок кожи и выбрать прическу, которая когда-то, вероятно, была у человека. Например, египетскую царицу Нефертити и ее мужа фараона Эхнатона Утервейк решил изобразить с бритой головой, поскольку на статуях обе персоны одеты в головные уборы.

Я думаю, что человеческое лицо не изменилось кардинально в течение тысячелетий, и кроме причесок и макияжа, люди, которые жили давно, вероятно, были очень похожи на нас, но мы привыкли видеть их в часто искаженных стилях древних видов искусства, которые существовали задолго до изобретения фотографии,

– объяснил фотограф.

Цифровые портреты исторических персон



Нефертити / Фото Баса Утервейка



Эхнатон / Фото Баса Утервейка



Портрет мумии Фаюм / Фото Баса Утервейка



Давид со скульптуры Микеланджело / Фото Баса Утервейка



Джульетта Капулетти Уильяма Шекспира / Фото Баса Утервейка



Статуя свободы / Фото Баса Утервейка



Аполлон / Фото Баса Утервейка



Тутанхамон / Фото Баса Утервейка



Клеопатра / Фото Баса Утервейка