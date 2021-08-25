Повсякденний образ можна окреслити просто: невимушений одяг, який дозволить тобі почуватися комфортно. Але, будьмо відвертими, недостатньо просто витягнути з шафи дві будь-які речі та залишатися на висоті.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Що таке повсякденний стиль?

Ми можемо визначити "повсякденний стиль", як поєднання строгості костюма з краваткою та невимушеністю джинсів. Тож тобі більше не потрібно гладити стрілки на штанах.

Немає піджака – не біда. Можеш поєднати блейзер з класичними штанами. Джинси з білою футболкою без принту. Не завжди потрібно здушувати свою шию краваткою і носити не надто зручні сорочки. Але тут потрібно пам'ятати, що усе залежить від рівня офіціозу заходу, який ти відвідуєш.

Тепер, коли ти більш-менш зрозумів, що таке "повсякденний стиль", пора перейти до важливих моментів. Зверни на них увагу, щоб завжди бути на висоті.



Повсякденний стиль дає тобі свободу вибору / Фото Unsplash

Розмір невідповідний

Повсякденний стиль – це не про стиль опудала на полі. Плечові шви повинні припадати на місце з'єднання ключиці з рукою. Рукава не мають бути надто довгими або надто короткими. Штани облягають талію (без затягування або висіння).

Якщо коротко: не має здаватися, що ти взяв одяг молодшого або старшого брата.

Брудне взуття

Чоловіка часто пізнають по взуттю, навіть якщо це кросівки. Тож потурбуйся про те, щоб вони не були брудними. Часто ж буває так, що ти весь такий наглянсований і ідеальний, але твоя пара кросівок буквально вибивається з усієї композиції. Не роби так.

Не полінуйся нанести на взуття спрей, який відштовхуватиме бруд і воду.

Одяг занадто старий

Ми неодноразово наголошували на тому, що іноді потрібно переглядати свій гардероб. З плином часу і в міру використання одяг зношується. Старість сорочки видає комір, светр просто розтягується, а білосніжне взуття стає жовтим. Тож краще з таким одягом попрощатися. І навіть не думай у ньому вибиратися на якийсь офіційний захід!



Спеціально зістарений одяг годиться, а старий – ні / Фото Unsplash

Відповідні аксесуари

Рюкзак, поясна сумка інші аксесуари. Коли справа доходить до стилю кежуал, варіанти нескінченні, але... Як і в одязі, ми цінуємо естетику, особливо якщо ти збираєшся на зустріч. Є елегантні та вишукані варіанти, які не мають нічого спільного з тими, які ти обираєш, наприклад, для туси на ЗахідФесті.

Візьми на озброєння Sprezzatura як вона є: 5 порад щодо справжнього італійського стилю

Прислухайся до цих порад. З їхньою допомогою ти завжди будеш на висоті: на роботі, на побаченні, на діловій зустрічі.