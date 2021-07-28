Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі

Ми не втомлюємося розповідати про лінійку смакової горілки Nemiroff The Inked Collection. Але цього разу спробуємо обійтися без епітетів, пов'язаних з її смаками й ароматами. Натомість дозволимо тобі відчути самобутній характер, атмосферу, яку в собі вона несе. Саме це все об'єднане в новій сміливій кампанії, присвяченій міксології.

Nemiroff продовжує знайомити нас зі світом міксології та барною культурою. Але, як і личить найкращим, робить це зі смаком і неповторним шармом. Усе для того, щоб ти сповна міг відчути атмосферу, гостинність та характер.

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Ви можете тисячу разів розповідати про нову лінійку Nemiroff The Inked Collection. Описувати її смак, атмосферу, яку вона створює... Але навіщо? Адже все одно неможливо буде відчути терпкість апельсина, непереможний смак журавлини та пекучі нотки груші на словах,

– пояснила глобальний директор з маркетингу Nemiroff, Ірина Жигунова.



У кампанії вирішили показати характер і нестримний дух напоїв / Фото Nemiroff

Показати характер без слів

Тож цього разу у компанії вибрали нову стратегію. Під час створення рекламної кампанії вирішили обійтися без слів. Ти потрапиш у вир емоцій, переживань та відчуттів. Спробуй заплющити очі, розплющ їх і лише після цього увімкни відео. Так відчуття загостряться.

"У новій кампанії бренду ми запрошуємо споживачів до їхніх улюблених барів, щоб підняти келих і поділитися нашим сміливим настроєм", – підкреслює вона.



Бренд Nemiroff запрошує споживачів відвідати їхні улюблені бари / Фото Nemiroff

Адже улюблений бар – це про атмосферу. Коли гість на першому плані у всьому. Коли бармен отримує задоволення від щасливих облич людей навколо, а іноді й навпаки підіймає настрій. Коли обслуговування є першокласним. Від того моменту, як гість вперше заходить у заклад і оглядає ретельно продуманий до дрібниць інтер'єр, до останнього коктейлю. Існує навіть жарт, що хороший бармен повинен бути чудовим психологом. Повністю згідні!

А культура міксології – це окреме мистецтво, адже нові смакові відчуття завжди затребувані.



Культура міксології – безсумнівно вважається окремим мистецтвом / Фото Nemiroff

Сама ж реклама буквально занурює тебе у міксологію у виконанні барменів. Ти можеш спостерігати за атмосферою очима виразних героїв. Відчуй, як змія, яка щойно була на етикетці, повзе поруч з тобою. Відчуй свіжість фруктів і ягід, що у складі напоїв. Вивчай лінії татуювання на шкірі та поринь з головою у світ Nemiroff The Inked Collection.

Завершується кожен ролик героєм, котрий насолоджується яскравим коктейлем на основі горілки Nemiroff The Inked Collection у барі. А зробити цю потужну безмовну кампанію бренду допомогло маркетингове агентство MullenLowe.



Відчуй і ти себе героєм ролика – насолоджуйся яскравим коктейлем від Nemiroff / Фото Nemiroff

Nemiroff "Дика Журавлина". Дика… Як ти:

Nemiroff "Пекуча Груша". Пекуча… Як ти:

Nemiroff "Терпкий апельсин". Норовливий… Як ти:

Долучайся і ти до світу міксології разом з Nemiroff The Inked Collection. Покажи свій нестримний дух і незламний характер!

Ще одна причина пишатися Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі