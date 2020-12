Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що зовнішній вигляд – перше, на що ми звертаємо увагу. Це актуально і для продуктів, і для напоїв. Тож не могли пропустити повз увагу факт, що лінійці смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff вдалося здобути 3 золоті медалі за дизайн на міжнародному конкурсі The Design & Packaging Masters у Лондоні. Більше читай на Men 24!

Усіх учасників оцінювали за трьома ключовими критеріями: історія бренду, функціональність, а також екологічність.

За етикеткою для The Inked Collection стоять неймовірно творчі погляди та глибокий сенс. Усі ці дрібні деталі друку – свого роду приховані послання до споживача. Через них бренд розмовляє зі своєю аудиторією, розповідає про історію та експертизу. Тиснення – складна техніка, а в лінійці продумано безліч таких елементів, що підтверджує професіоналізм. Сама ж пляшка унікальна з точки зору форми та пропорцій – вона ідеально підходить для роботи барменів,

– прокоментували дизайн The Inked Collection представники журі конкурсу.



Журі високо оцінили пляшку та етикетку The Inked Collection / Фото Nemiroff

Натхненням для дизайну The Inked Collection послужила сила й енергія, що стоять за культурою тату як способом самовираження, можливістю підкреслити свою унікальність. Адже саме така сила та здатність самому створювати свою долю закладені у ДНК бренду Nemiroff,

– поділилася Ірина Жигунова, директор з маркетингу Nemiroff.



На дизайн The Inked Collection надихнула сила й енергія, що стоять за культурою тату / Фото Nemiroff

Сучасний стиль тату доповнює сміливі авторські смаки, які виходять за рамки звичних асоціацій у горілчаній індустрії. Водночас крафтовість нагадує нам про багатовікову історію бренду та його спадщину. На етикетці також можна побачити важливі акценти – фрукти та ягоди, мед і спеції. Саме ці компоненти розкривають багатство смаків лінійки. І тут нічому дивуватися, адже Nemiroff давно відома завдяки своїй експертизі у виробництві смакової горілки з використанням натуральних інгредієнтів.



На пляшці можна побачити фрукти, ягоди, мед і спеції – важливі компоненти The Inked Collection / Фото Nemiroff

Сьогодні недостатньо дивувати лише смаком, планка висока – потрібно ще й вражати зовнішнім виглядом. І з цією задачею на відмінно впоралася лінійка смакової горілки, яка продовжує збирати нагороди на міжнародних конкурсах. А ще не варто забувати про те, що красива пляшка якісного алкоголю – завжди хороший варіант подарунка, що особливо актуально у передноворічний період.

