Круте фото Настя Каменських зробила у морі. Кадр настільки сподобався прихильникам співачки, що вони буквально засипали її лайками та коментарями.
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"Прийми самого себе, своє тіло та думки... Адже набути внутрішню свободу – ось, де справжня незалежність", – написала вона під постом.
Підписники буквально засипали коментарями та компліментами Настю Каменських. Вони не лише оспівували ефектний кадр, а й розкішну фігуру співачки:
- "Клас, яка ж ти красуня";
- "Фігура та засмага – просто супер";
- "Неймовірна";
- "Богиня";
- "Фігура – вогонь";
- "Нагадуєш русалку";
- "Надзвичайно приваблива";
- "Ти просто бомба";
- "Це так мило";
- "Було б ще краще, якби ти знялася топлес".
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Настя Каменських викликає неабиякий захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на співачку. Це дозволить милуватися свіжими гарячими фото зірки. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона викладає у мережі!