Мовиться про 34 мільярди доларів податків, які Баррі Тангерт начебто заборгував державі. А це утричі більше, ніж боргував за 2022 рік сам Ілон Маск, один із топових багатіїв планети.

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У США чоловікові приписали податків на понад 34 мільярди доларів

Барні належить до середнього класу та навіть близько не оперує такими грошима. Сума боргу, яку він побачив у листі, була настільки великою, що навіть не вмістилася в одному рядку документа.

Я знав, що це очевидна помилка. Я не заробляю більш як 100 000 доларів на рік, тож ніяк не міг заборгувати таку суму,

– розповів Тангерт телеканалу News 8.

Цікаво, що лист із боргом був одним з двох, які надійшли поштою того дня. Першим був чек на відшкодування від федерального уряду на понад 900 доларів, що потішило Баррі. Та радість була швидко розбита, коли він відкрив платіжне повідомлення від Департаменту доходів Пенсильванії.

Як сталася помилка – загадка, все списали на неправильно введені цифри / Колаж зображень News 8

Адже там стверджувалося, що чоловік заборгував 34 мільярди 576 мільйонів 826 тисяч та ще 561 долар плюс 47 центів Сума більш ніж утричі перевищує 11 мільярдів доларів, які, за словами Ілона Маска, він заборгував уряду у 2022 році.

Я не знаю, чи це був комп'ютерний збій, чи це була помилка мого податкового консультанта,

– розводить руками Тангерт.

Бо ж як сталася ця помилка, було загадкою. Лінія обслуговування клієнтів Департаменту доходів Пенсильванії мало чим допомогла спантеличеному чоловікові, але спромоглася на жарт: "У вас був хороший рік". На що Тангерт іронічно відреагував: "Якби ж то".

На щастя, у підсумку департамент таки усунув проблему, а пояснив її тим, що в систему ввели неправильні цифри. Випадок Барні справді поодинокий, як заявили представники держави місцевим ЗМІ, з такими історіями більш ніхто не звертався.