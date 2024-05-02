Речь идет о 34 миллиардах долларов налогов, которые Барри Тангерт якобы задолжал государству. А это втрое больше, чем задолжал за 2022 год сам Илон Маск, один из топовых богачей планеты.

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В США мужчине приписали налогов на более чем 34 миллиарда долларов

Барни принадлежит к среднему классу и даже близко не оперирует такими деньгами. Сумма долга, которую он увидел в письме, была настолько большой, что даже не уместилась в одной строке документа.

Я знал, что это очевидная ошибка. Я не зарабатываю более 100 000 долларов в год, поэтому никак не мог задолжать такую сумму,

– рассказал Тангерт телеканалу News 8.

Интересно, что письмо с долгом было одним из двух, которые поступили по почте в тот день. Первым был чек на возмещение от федерального правительства на более 900 долларов, что порадовало Барри. Но радость была быстро разбита, когда он открыл платежное сообщение от Департамента доходов Пенсильвании.

Как произошла ошибка – загадка, все списали на неправильно введенные цифры / Коллаж изображений News 8

Ведь там утверждалось, что мужчина задолжал 34 миллиарда 576 миллионов 826 тысяч и еще 561 доллар плюс 47 центов Сумма более чем втрое превышает 11 миллиардов долларов, которые, по словам Илона Маска, он задолжал правительству в 2022 году.

Я не знаю, был ли это компьютерный сбой, или это была ошибка моего налогового консультанта,

– разводит руками Тангерт.

Ведь как произошла эта ошибка, было загадкой. Линия обслуживания клиентов Департамента доходов Пенсильвании мало чем помогла озадаченному мужчине, но смогла пошутить: "У вас был хороший год". На что Тангерт иронично отреагировал: "Да если бы".

К счастью, в итоге департамент таки устранил проблему, а объяснил ее тем, что в систему ввели неправильные цифры. Случай Барни действительно единичный, как заявили представители государства местным СМИ, с такими историями больше никто не обращался.