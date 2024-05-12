Спраглий чоловік доволі кумедно намагався нахилити пінту під ідеальним кутом, щоб перелити напій у поліетиленовий пакет. А проте в підсумку своїх зусиль зміг насолоджуватися напоєм на ходу.

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Хлопець у Британії вигадав цікавий спосіб пити пиво

Цьому посприяла елегантна червоно-біла соломинка, яку чоловік вставив у пакет із пивом. Якраз у цей час у відео чутно здивований коментар глядача: "Якого х**? "

Цей нетрадиційний метод став предметом жартів на X. Багато хто висміював хлопця. Хтось висловлював роздратування через використання пакета на блискавці замість більш придатних для зберігання пива альтернатив (серед запропонованих особливою оригінальністю відзначалася ідея з пакетом від чипсів).

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Хлопця й хвалили – за "фантастичний компроміс", який дозволив йому продовжувати пити пиво під час прогулянки, як ото буває з кавою. Адже ані з бокалом, ані з пляшкою пива прогулятися містом не вдалося б (серед іншого і з міркувань законності). Дехто з користувачів навіть зауважував, що такий тренд може прижитися.