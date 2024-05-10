Ми знаємо, що біле вино слід зберігати в холодильнику, а червоне – у шафі. Але експертка Хізер Муріелло з Нью-Йорка стверджує, що це неправильно і є спосіб здобути набагато кращий смак вина.

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Що таке "20 – 20" і як це покращує смак вина

В інстаграмі вона розповіла, як покращити свою винну гру і вразити гостей. Її порада – застосовувати правило "20 – 20".

Вивчіть це правило "20 – 20", яке змінює правила гри у вині. Охолодіть червоне вино в холодильнику за 20 хвилин до подачі, щоб розкрити його складний смак, а білому вину дайте відпочити 20 хвилин поза холодильником, щоб розкрити його повний букет і яскраву кислотність,

– заявила Хізер підписникам.

Червоні та білі вина відрізняються не тільки кольором чи сортами винограду, а й загалом складом. Це через різні процеси створення: червоні вина ферментують разом зі шкіркою та кісточками винограду, а білі зазвичай пресують без них.

Червоне і біле вино різні не тільки за кольором, є важливіші для смаку відмінності / Фото freepik

Це важлива різниця: адже насіння і шкірка додають червоному вину низку вітамінів і мінералів, серед яких близько 1% вітаміну К і 3% вітаміну В2.

У червоному вині також більше танінів, а занадто тривале зберігання вина в холодильнику може вплинути на їхню структуру. Це змінить і смак вина – гіркота стане більш вираженою.

Тому Хізер рекомендує "20 – 20", щоб лише трохи посилити сухість і смак перед першим ковтком.