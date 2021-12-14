Важливо запам'ятати раз і назавжди, що чоловічий костюм неправильних пропорцій може зіпсувати твій образ. Ти можеш стати візуально нижчим або, навпаки, довготелесим; надто великим або надто худим. І, що найприкріше у цій ситуації, твоя фактура може бути на висоті. Просто ти прогадав з костюмом. Розповімо, як уникнути цього.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

1. Якої довжини мають бути рукава піджака

Відповідно до стандарту, під рукавами піджака має бути видно приблизно сантиметр манжетів сорочки.

Якщо ні, значить, у тебе занадто довгий піджак або надто короткі рукави сорочки. Якщо ти впевнений, що твій піджак має правильну довжину, то тут проблема саме у сорочці.



Манжети сорочки мають виступати приблизно на 1 сантиметр / Фото Ruthson Zimmerman

2. Довжина самого піджака

Правильна довжина – це коли вона закінчується посередині стегна, там де кишені штанів. Піджак повинен бути досить довгим, щоб закривати блискавку та нижню лінію сідниць. Це одна з п'яти характеристик ідеального жакета.

3. Що робити з жилетом?

Якщо у тебе костюм-трійка, то ти повинен розуміти, що його доречно носити у дуже формальних ситуаціях. А також варто переконатися, що жилет має ідеальну посадку та довжину. Він повинен повністю прикривати тіло тільки на талії та плавно переходити у штани.

4. Якої довжини мають бути класичні штани

Вони повинні бути приблизно на 4 сантиметри вище підошви, де починається п'ята. Для повсякденного образу штани можуть бути коротшими, а ти їх можеш носити без шкарпеток. Те, що ми зазвичай називаємо італійським кроєм, щоб показати твої кісточки.



Італійський крій передбачає укорочені класичні штани / Фото Shamim Nakhaei

5. Як обрати пальто

Варто пам'ятати про те, що воно буває різної довжини. Але, як правило, вище коліна. Надто довгі варіанти вибирати не варто. Ба більше, такі фасони уже не годяться для формальних або професійних зустрічей. Тож потурбуйся, щоб у твоєму гардеробі була бодай одна модель, яку б можна було одягнути для ланчу з бізнес-партнерами.

6. Як обрати краватку

Тепер перейдемо до аксесуарів, які зроблять будь-який костюм чимось особливим. Це класика: кінчик краватки має торкатися пояса. Важливо, щоб краватка не була занадто короткою.

Пам'ятай, що вона – центральний елемент при носінні костюма, і на ній буде прикутий максимум уваги.

7. Чи можна обрати краватку-метелик

Нарешті, якщо захід має більш формальний характер і вимагає краватки-метелика, тобі слід подбати про те, щоб її кінці не перекривали лацкани піджака. Це, мабуть, найважливіший момент під час носіння цього стильного аксесуара.



Кінці метелика не повинні прикривати лацкани піджака / Фото OSPAN ALI

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Візьми на озброєння ці поради. Вони дозволять носити класику та бути завжди на висоті. І не забувай про те, що класика робить кожного чоловіка значно привабливішим. Тож бодай іноді можеш ховати свій улюблений зручний спортивний костюм.