Важно запомнить раз и навсегда, что мужской костюм неправильных пропорций может испортить образ. Ты можешь стать визуально ниже или, наоборот, долговязым; слишком большим или слишком худым. И, что самое неприятное в этой ситуации, твоя фактура может быть на высоте. Просто ты прогадал с костюмом. Расскажем, как избежать этого.

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1. Какой длины должны быть рукава пиджака

Согласно стандарту, под рукавами пиджака должен быть виден примерно сантиметр манжетов рубашки.

Если нет, значит, у тебя слишком длинный пиджак или слишком короткие рукава рубашки. Если ты уверен, что у твоего пиджака правильная длина, то здесь проблема именно в рубашке.



Манжеты рубашки должны выступать примерно на 1 сантиметр / Фото Ruthson Zimmerman

2. Длина самого пиджака

Правильная длина – это когда она заканчивается посреди бедра, там где карманы брюк. Пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать молнию и нижнюю ягодичную линию. Это одна из пяти характеристик идеального жакета.

3. Что делать с жилетом?

Если у тебя костюм-тройка, ты должен понимать, что его уместно носить в очень формальных ситуациях. А также следует убедиться, что жилет имеет идеальную посадку и длину. Он должен полностью прикрывать тело только на талии и плавно переходить в штаны.

4. Какой длины должны быть классические штаны

Они должны быть примерно на 4 сантиметра выше подошвы, где начинается пятка. Для повседневного образа брюки могут быть короче, а ты их можешь носить без носков. То, что мы обычно называем итальянским покроем, чтобы показать твои косточки.



Итальянский крой предусматривает укороченные классические брюки / Фото Shamim Nakhaei

5. Как выбрать пальто

Следует помнить, что оно бывает разной длины. Но, как правило, выше колена. Слишком длинные варианты выбирать не стоит. Более того, такие фасоны уже не годятся для формальных или профессиональных встреч. Поэтому позаботься, чтобы в твоем гардеробе была хоть одна модель, которую можно было бы одеть для ланча с бизнес-партнерами.

6. Как выбрать галстук

Теперь перейдем к аксессуарам, которые сделают любой костюм чем-нибудь особенным. Это классика: кончик галстука должен касаться пояса. Важно, чтобы галстук не был слишком коротким.

Помни, что он – центральный элемент при ношении костюма, и на нем будет прикован максимум внимания.

7. Можно ли выбрать галстук-бабочку

Наконец, если мероприятие имеет более формальный характер и требует галстука-бабочки, тебе следует позаботиться о том, чтобы его концы не перекрывали лацканы пиджака. Это, пожалуй, самый важный момент при ношении этого стильного аксессуара.



Концы бабочки не должны прикрывать лацканы пиджака / Фото OSPAN ALI

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