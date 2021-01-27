Ніколь Шерзінгер похизувалася пишними сідницями: гарячі фото співачки
42-річна солістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер виклала в мережу серію гарячих фото. На них вона біжить у купальнику узбережжям, хизуючись своїми пишними сідницями. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Джерело: інстаграм Ніколь Шерзінгер
Гарячі фото співачки неабияк розбурхали користувачів мережі, зібравши кількасот тисяч лайків.
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Сексуальна співачка Ніколь Шерзінгер продовжує ділитися світлинами з відпочинку. Цього разу вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі серію фото, на яких біжить узбережжям у купальнику. Прихильникам зірки надзвичайно сподобалися пружні сідниці красуні. Гайда насолоджуватися гарячими фото солістки The Pussycat Dolls на Men 24!
З усіх сил! Біжу до цього нового року, нової глави з новою вірою, новою битвою!,
– написала вона під постом.
Підписникам Ніколь Шерзінгер шалено сподобалися фотографії, якими вона поділилася в мережі. Тож вони залишили їй кілька сотень лайків під постом, а також безліч коментарів:
- "Припини змушувати усіх ревнувати";
- "Бездоганне тіло";
- "Ці фото дуже круті";
- "Приємно бачити тебе такою цілеспрямованою та щасливою! Дякую, що мотивуєш";
- "Войовниця з діамантовим серцем";
- "Тіло королеви".
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Підпишися на Ніколь Шерзінгер, щоб не пропустити ще більше гарячих фотографій. А ними вона залюбки ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі!
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