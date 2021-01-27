Николь Шерзингер похвасталась пышными ягодицами: горячие фото певицы
42-летняя солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер выложила в сеть серию горячих фото. На них она бежит в купальнике побережьем, щеголяя своими пышными ягодицами. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Николь Шерзингер
Горячие фото певицы изрядно взбудоражили пользователей сети, собрав несколько тысяч лайков.
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Сексуальная певица Николь Шерзингер продолжает делиться фотографиями с отдыха. На этот раз она выложила на своей странице в инстаграме серию фото, на которых бежит побережьем в купальнике. Поклонникам звезды чрезвычайно понравились упругие ягодицы красавицы. Айда наслаждаться горячими фото солистки The Pussycat Dolls на Men 24!
Изо всех сил! Бегу к этому новому году, новой главе из новой верой, новой битвой!,
– написала она под постом.
Подписчикам Николь Шерзингер безумно понравились фотографии, которыми она поделилась в сети. Поэтому они оставили ей несколько сотен лайков под постом, а также множество комментариев:
- "Прекрати заставлять всех ревновать";
- "Безупречное тело";
- "Эти фото очень крутые";
- "Приятно видеть тебя такой целенаправленной и счастливой! Спасибо, что мотивируешь";
- "Воительница с бриллиантовым сердцем";
- "Тело королевы".
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Подпишись на Николь Шерзингер, чтобы не пропустить еще больше горячих фотографий. А ними она охотно делится со своими подписчиками в инстаграме!
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