42-летняя солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер выложила в сеть серию горячих фото. На них она бежит в купальнике побережьем, щеголяя своими пышными ягодицами. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Источник: инстаграм Николь Шерзингер

Горячие фото певицы изрядно взбудоражили пользователей сети, собрав несколько тысяч лайков.

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Сексуальная певица Николь Шерзингер продолжает делиться фотографиями с отдыха. На этот раз она выложила на своей странице в инстаграме серию фото, на которых бежит побережьем в купальнике. Поклонникам звезды чрезвычайно понравились упругие ягодицы красавицы. Айда наслаждаться горячими фото солистки The Pussycat Dolls на Men 24!

Изо всех сил! Бегу к этому новому году, новой главе из новой верой, новой битвой!,

– написала она под постом.

Подписчикам Николь Шерзингер безумно понравились фотографии, которыми она поделилась в сети. Поэтому они оставили ей несколько сотен лайков под постом, а также множество комментариев:

"Прекрати заставлять всех ревновать";

"Безупречное тело";

"Эти фото очень крутые";

"Приятно видеть тебя такой целенаправленной и счастливой! Спасибо, что мотивируешь";

"Воительница с бриллиантовым сердцем";

"Тело королевы".

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