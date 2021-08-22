Віддана армія прихильників Сінді Мелло у захваті від її нової публікації. Воно й не дивно, адже кожен підписник моделі мав можливість розгледіти досконалі вигини красуні. Є така нагода й у тебе!

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"Пообіднє світло", – написала модель під сонячним постом.

За лічені години публікація Сінді Мелло зібрала десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Воно й не дивно, адже оминути увагою цю красуню просто неможливо.

  • "Приголомшлива";
  • "Сінді, ти красуня";
  • "Надзвичайне тіло";
  • "Мила та сексуальна";
  • "Чарівна, наче сонце";
  • "Яка ж ти розкішна та спекотна";
  • "Вау, яка ж ти крута";
  • "Як мені тепер заснути?";
  • "Найкрасивіша жінка на планеті";
  • "Моя королева!".

Сінді Мелло знялася у бікіні
Сінді Мелло знялася у спокусливому бікіні / Фото з інстаграму Мелло

Гарячі фото Сінді Мелло розбурхали мережу
Гарячі фото Сінді Мелло розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Мелло

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Сінді Мелло викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію свіженького від розкішної моделі?