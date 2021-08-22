Віддана армія прихильників Сінді Мелло у захваті від її нової публікації. Воно й не дивно, адже кожен підписник моделі мав можливість розгледіти досконалі вигини красуні. Є така нагода й у тебе!
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"Пообіднє світло", – написала модель під сонячним постом.
За лічені години публікація Сінді Мелло зібрала десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Воно й не дивно, адже оминути увагою цю красуню просто неможливо.
- "Приголомшлива";
- "Сінді, ти красуня";
- "Надзвичайне тіло";
- "Мила та сексуальна";
- "Чарівна, наче сонце";
- "Яка ж ти розкішна та спекотна";
- "Вау, яка ж ти крута";
- "Як мені тепер заснути?";
- "Найкрасивіша жінка на планеті";
- "Моя королева!".
Сінді Мелло знялася у спокусливому бікіні / Фото з інстаграму Мелло
Гарячі фото Сінді Мелло розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Мелло
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