На серії гарячих фото, зроблених на кухні, Люсія Яворчекова позує у крихітному топі та трусиках. Усе для того, щоб кожен з її підписників міг вдосталь намилуватися пишними формами красуні.
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"Що ти хочеш на сніданок?", – написала Люсія під публікацією.
Ми не знаємо, чим би ми хотіли снідати, але знаємо: побачити на своїй кухні фітнес-модель ми хотіли б точно. І з нами погоджуються прихильники Люсії Яворчекової. Про це свідчать тисячі лайків, а також величезна кількість коментарів:
- "Справжня богиня";
- "У тебе надзвичайно бездоганне тіло";
- "Це дуже і дуже сексуально";
- "Гаряча та мила";
- "З цього б починати кожен ранок";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Ти – справжнє полум'я";
- "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
- "Ти дівчина з моїх мрій".
Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової
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Люсія Яворчекова однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Тож не зволікай. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького від фітнес-моделі?