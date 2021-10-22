На серії гарячих фото, зроблених на кухні, Люсія Яворчекова позує у крихітному топі та трусиках. Усе для того, щоб кожен з її підписників міг вдосталь намилуватися пишними формами красуні.

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"Що ти хочеш на сніданок?", – написала Люсія під публікацією.

Ми не знаємо, чим би ми хотіли снідати, але знаємо: побачити на своїй кухні фітнес-модель ми хотіли б точно. І з нами погоджуються прихильники Люсії Яворчекової. Про це свідчать тисячі лайків, а також величезна кількість коментарів:

"Справжня богиня";

"У тебе надзвичайно бездоганне тіло";

"Це дуже і дуже сексуально";

"Гаряча та мила";

"З цього б починати кожен ранок";

"Абсолютно приголомшлива";

"Ти – справжнє полум'я";

"Від тебе просто неможливо відірвати погляду";

"Ти дівчина з моїх мрій".



Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової



Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової



Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової



Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Тож не зволікай. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького від фітнес-моделі?