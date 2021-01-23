42-річна співачка Ніколь Шерзінгер не стомлюється ділитися зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. Цього разу солістка The Pussycat Dolls знялася у купальнику в басейні. Спокусливі фотографії красуня виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

42-річна Ніколь Шерзінгер віддає перевагу острівному відпочинку. Зараз вона ніжиться на сонечку біля Карибського моря. Також красуня не забуває про своїх підписників, з якими залюбки ділиться світлинами. Цього разу вона виклала в мережу серію фото, на яких позує у купальнику під час відпочинку у басейні. Гайда разом з Men 24 дивитися спокусливі фото Ніколь Шерзінгер.

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"Солодка безтурботність", – написала Ніколь Шерзінгер, натякаючи на можливість нарешті сповна відпочити.

Підписникам солістки The Pussycat Dolls сподобалися фотографії красуні, тож вони буквально засипали її компліментами та жартівливими коментарями у мережі:

"Чекаю сантехніка";

"Вау! А ми можемо долучитися?";

"Нічого собі! Це виглядає так неймовірно";

"Насправді, ти – мрія";

"Красива королева";

"Ніколь, я люблю тебе".

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Нам теж шалено подобається Ніколь Шерзінгер. Маємо надію, що під час цього відпочинку вона активніше ділитиметься спокусливими фото в інстаграмі. Тож гайда підписуватися на неї, щоб не пропустити порцію гаряченького!