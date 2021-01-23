Солистка The Pussycat Dolls порадовала пользователей сети соблазнительными фото в бассейне
42-летняя певица Николь Шерзингер не устает делиться со своими подписчиками фотографиями с отдыха. На этот раз солистка The Pussycat Dolls снялась в купальнике в бассейне. Соблазнительные фотографии красавица выложила на своей странице в инстаграме. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
42-летняя Николь Шерзингер предпочитает островному отдыху. Сейчас она нежится на солнышке у Карибского моря. Также красавица не забывает о своих подписчиках, с которыми охотно делится фотографиями. На этот раз она выложила в сеть серию фото, на которых позирует в купальнике во время отдыха в бассейне. Айда вместе с Men 24 смотреть соблазнительные фото Николь Шерзингер.
Тебе понравится Сексуальная модель Винни Харлоу взбудоражила сеть глубоким декольте: горячие фото
"Сладкая беспечность", – написала Николь Шерзингер, намекая на возможность наконец сполна отдохнуть.
Подписчикам солистки The Pussycat Dolls понравились фотографии красавицы, поэтому они буквально засыпали ее комплиментами и шутливыми комментариями в сети:
- "Жду сантехника";
- "Вау! А мы можем присоединиться?";
- "Ничего себе! Это выглядит так невероятно";
- "На самом деле, ты – мечта";
- "Красивая королева";
- "Николь, я люблю тебя".
Наслаждайся Самая сексуальная диджейка Украины обнажилась для съемки: горячее видео 18+
Нам тоже безумно нравится Николь Шерзингер. Надеемся, что во время этого отдыха она будет активнее делиться соблазнительными фото в инстаграме. Поэтому айда подписываться на нее, чтобы не пропустить порцию горяченького!
Поделиться новостью