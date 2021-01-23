42-летняя певица Николь Шерзингер не устает делиться со своими подписчиками фотографиями с отдыха. На этот раз солистка The Pussycat Dolls снялась в купальнике в бассейне. Соблазнительные фотографии красавица выложила на своей странице в инстаграме. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

42-летняя Николь Шерзингер предпочитает островному отдыху. Сейчас она нежится на солнышке у Карибского моря. Также красавица не забывает о своих подписчиках, с которыми охотно делится фотографиями. На этот раз она выложила в сеть серию фото, на которых позирует в купальнике во время отдыха в бассейне. Айда вместе с Men 24 смотреть соблазнительные фото Николь Шерзингер.

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"Сладкая беспечность", – написала Николь Шерзингер, намекая на возможность наконец сполна отдохнуть.

Подписчикам солистки The Pussycat Dolls понравились фотографии красавицы, поэтому они буквально засыпали ее комплиментами и шутливыми комментариями в сети:

"Жду сантехника";

"Вау! А мы можем присоединиться?";

"Ничего себе! Это выглядит так невероятно";

"На самом деле, ты – мечта";

"Красивая королева";

"Николь, я люблю тебя".

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