Ніколь Шерзінгер не соромиться хизуватися своїм розкішним тілом. 42-річна співачка виклала в мережі фото, на яких позує у латексному образі, який виграшно підкреслює її гарячі вигини. Насолоджуйся порцією краси від солістки The Pussycat Dolls на Men 24!

Сексуальна Ніколь Шерзінгер регулярно тішить своїх підписників світлинами, на яких вона хизується своїм розкішним тілом. Цього разу спокусливі форми 42-річна співачка вирішила підкреслити за допомогою латексного вбрання. Не дивно, що фотографії шалено сподобалися її фанатам.

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"Така рада, що ви побачили, над чим ми працюємо", – написала вона під постом, натякаючи на вихід нового кліпу, який ми побачимо скоро.

А поки ми пропонуємо насолодитися спокусливими фото співачки. Не дарма ж під постом її підписники залишили безліч коментарів:

"Ваші образи для цього відео – новий рівень";

"Ти приголомшлива";

"Я люблю тебе, королево";

"Красива жінка";

"Мила та яскрава";

"Чудова робота";

"У тебе неймовірне тіло".

Неможливо не захоплюватися Ніколь Шерзінгер. Вона не лише надзвичайно талановита, а й неймовірно приваблива. Тож поставити їй лайк під цим постом – справжній обов'язок.

А наостанок ми залишаємо тобі тизер нового кліпу Ніколь Шерзінгер. Підпишися на співачку, щоб не проґавити прем'єру.

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