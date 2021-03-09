Зірка The Pussycat Dolls приміряла спокусливе латексне вбрання: гарячі фото
Ніколь Шерзінгер не соромиться хизуватися своїм розкішним тілом. 42-річна співачка виклала в мережі фото, на яких позує у латексному образі, який виграшно підкреслює її гарячі вигини. Насолоджуйся порцією краси від солістки The Pussycat Dolls на Men 24!
Джерело:інстаграм Ніколь Шерзінгер
Сексуальна Ніколь Шерзінгер регулярно тішить своїх підписників світлинами, на яких вона хизується своїм розкішним тілом. Цього разу спокусливі форми 42-річна співачка вирішила підкреслити за допомогою латексного вбрання. Не дивно, що фотографії шалено сподобалися її фанатам.
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"Така рада, що ви побачили, над чим ми працюємо", – написала вона під постом, натякаючи на вихід нового кліпу, який ми побачимо скоро.
А поки ми пропонуємо насолодитися спокусливими фото співачки. Не дарма ж під постом її підписники залишили безліч коментарів:
- "Ваші образи для цього відео – новий рівень";
- "Ти приголомшлива";
- "Я люблю тебе, королево";
- "Красива жінка";
- "Мила та яскрава";
- "Чудова робота";
- "У тебе неймовірне тіло".
Неможливо не захоплюватися Ніколь Шерзінгер. Вона не лише надзвичайно талановита, а й неймовірно приваблива. Тож поставити їй лайк під цим постом – справжній обов'язок.
А наостанок ми залишаємо тобі тизер нового кліпу Ніколь Шерзінгер. Підпишися на співачку, щоб не проґавити прем'єру.
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