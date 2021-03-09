Звезда The Pussycat Dolls примерила соблазнительный латексный наряд: горячие фото
Николь Шерзингер не стесняется щеголять своим роскошным телом. 42-летняя певица выложила в сети фотографии, на которых позирует в латексном образе, какой выигрышно подчеркивает ее горячие изгибы. Наслаждайся порцией красоты от солистки The Pussycat Dolls на Men 24!
Источник:инстаграм Николь Шерзингер
Сексуальная Николь Шерзингер регулярно радует своих подписчиков фотографиями, на которых она щеголяет своим роскошным телом. На этот раз соблазнительные формы 42-летняя певица решила подчеркнуть с помощью латексной одежды. Неудивительно, что фотографии безумно понравились ее фанатам.
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"Така рада, что вы увидели, над чем мы работаем", – написала она под постом, намекая на выход нового клипа, который мы увидим скоро.
А пока мы предлагаем насладиться соблазнительными фото певицы. Не зря же под постом ее подписчики оставили множество комментариев:
- "Ваши образы для этого видео – новый уровень";
- "Ты потрясающая";
- "Я люблю тебя, королева";
- "Красивая женщина";
- "Милая и яркая";
- "Прекрасная работа";
- "У тебя невероятное тело".
Невозможно не восхищаться Николь Шерзингер. Она не только очень талантливая, но и невероятно привлекательна. Поэтому поставить ей лайк под этим постом – настоящий долг.
А напоследок мы оставляем тебе тизер нового клипа Николь Шерзингер. Подпишись на певицу, чтобы не упустить премьеру.
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