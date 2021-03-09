Николь Шерзингер не стесняется щеголять своим роскошным телом. 42-летняя певица выложила в сети фотографии, на которых позирует в латексном образе, какой выигрышно подчеркивает ее горячие изгибы. Наслаждайся порцией красоты от солистки The Pussycat Dolls на Men 24!

Сексуальная Николь Шерзингер регулярно радует своих подписчиков фотографиями, на которых она щеголяет своим роскошным телом. На этот раз соблазнительные формы 42-летняя певица решила подчеркнуть с помощью латексной одежды. Неудивительно, что фотографии безумно понравились ее фанатам.

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"Така рада, что вы увидели, над чем мы работаем", – написала она под постом, намекая на выход нового клипа, который мы увидим скоро.

А пока мы предлагаем насладиться соблазнительными фото певицы. Не зря же под постом ее подписчики оставили множество комментариев:

"Ваши образы для этого видео – новый уровень";

"Ты потрясающая";

"Я люблю тебя, королева";

"Красивая женщина";

"Милая и яркая";

"Прекрасная работа";

"У тебя невероятное тело".

Невозможно не восхищаться Николь Шерзингер. Она не только очень талантливая, но и невероятно привлекательна. Поэтому поставить ей лайк под этим постом – настоящий долг.

А напоследок мы оставляем тебе тизер нового клипа Николь Шерзингер. Подпишись на певицу, чтобы не упустить премьеру.