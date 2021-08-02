Австралійська модель Ніколь Торн не залишає абсолютно нікого байдужим. Тож не дивно, що нові фото, на яких вона позує в еротичній сукні, розбурхали користувачів мережі. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів.

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Традиційно лови найкращі з коментарів, які залишили під постом нашої героїні:

"Це настільки приголомшливо";

"У тебе бездоганний вигляд, крихітко";

"Вау, яка ж ти досконала";

"Ти справжня богиня";

"Я люблю тебе, лялечко";

"Дуже гаряча";

"Яка ж ти красива, моя солоденька";

"Ти настільки чарівна";

"Спокуслива та сексуальна";

"Ніколь, ти дуже гаряча".



Ніколь Торн обрала сукню, яка виграшно підкреслює її розкішну фігуру / Фото з інстаграму Торн



Гарячі фото Ніколь Торн розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Торн



Новий образ дозволяє розгледіти пишний бюст красуня / Фото з інстаграму Торн



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