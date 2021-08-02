Австралійська модель Ніколь Торн не залишає абсолютно нікого байдужим. Тож не дивно, що нові фото, на яких вона позує в еротичній сукні, розбурхали користувачів мережі. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів.

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Традиційно лови найкращі з коментарів, які залишили під постом нашої героїні:

  • "Це настільки приголомшливо";
  • "У тебе бездоганний вигляд, крихітко";
  • "Вау, яка ж ти досконала";
  • "Ти справжня богиня";
  • "Я люблю тебе, лялечко";
  • "Дуже гаряча";
  • "Яка ж ти красива, моя солоденька";
  • "Ти настільки чарівна";
  • "Спокуслива та сексуальна";
  • "Ніколь, ти дуже гаряча".

Ніколь Торн знялася в еротичній сукні
Ніколь Торн обрала сукню, яка виграшно підкреслює її розкішну фігуру / Фото з інстаграму Торн

Ніколь Торн знялася в еротичній сукні
Гарячі фото Ніколь Торн розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Торн

Ніколь Торн знялася в еротичній сукні
Новий образ дозволяє розгледіти пишний бюст красуня / Фото з інстаграму Торн

Ніколь Торн знялася в еротичній сукні
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