Австралійська модель Ніколь Торн не залишає абсолютно нікого байдужим. Тож не дивно, що нові фото, на яких вона позує в еротичній сукні, розбурхали користувачів мережі. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів.
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Традиційно лови найкращі з коментарів, які залишили під постом нашої героїні:
- "Це настільки приголомшливо";
- "У тебе бездоганний вигляд, крихітко";
- "Вау, яка ж ти досконала";
- "Ти справжня богиня";
- "Я люблю тебе, лялечко";
- "Дуже гаряча";
- "Яка ж ти красива, моя солоденька";
- "Ти настільки чарівна";
- "Спокуслива та сексуальна";
- "Ніколь, ти дуже гаряча".
Ніколь Торн обрала сукню, яка виграшно підкреслює її розкішну фігуру / Фото з інстаграму Торн
Гарячі фото Ніколь Торн розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Торн
Новий образ дозволяє розгледіти пишний бюст красуня / Фото з інстаграму Торн
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