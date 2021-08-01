Футбольний клуб "Венеція" за майже 20 років знову піднялася до вищої ліги італійського футболу. Після фінансових труднощів клуб технічно випав з професійного футболу, перейшовши у Серію D, четверту у піраміді італійської асоціації. Але усе міняється на краще. Про це свідчить також оновлена форма клубу, представлена сексуальною грецькою моделлю.

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Футбольний клуб "Венеція" представив нову форму

Kappa представив оновлену форму для футбольного клубу "Венеція". На її створення надихнула сама Венеція. Футболка прикрашена знаменитими зірками базиліки Сан-Марко, викладеними у формі літери "V". Хто б сумнівався. Але максимум уваги привернула до себе не так ця літера, як модель, котра представила світу оновлену футболку клубу.

Пройдемося далі по самій формі. Текстура на основі футболки черпає натхнення у венеційських стінах біля лагун навколо Венеції. Золото – данина історичним церквам і мистецтву міста. Знаковий логотип Kappa можна побачити не лише на грудях, а й на плечах.

Але чого була б варта ця форма, якби для її зйомки не запросили Теопісті? От і ми так подумали. Будемо відвертими, знайти її було дуже непросто. Але є ж добрі люди у коментарях в інстаграмі. Тож нам вдалося не лише заглянути на інстаграм моделі, а й поділитися з тобою гарячими її фотографіями.

Гарячі фото моделі, яка представила форму клубу "Венеції"



Теопісті співпрацює з модельним агентством в Афінах / Фото з інстаграму Теопісті



Обожнює красуня зніматися у відвертих образах / Фото з інстаграму Теопісті



Розкішна фігура моделі розбурхує користувачів мережі / Фото з інстаграму Теопісті



Оголятися для Теопісті – нормальне явище / Фото з інстаграму Теопісті



На Теопісті в інстаграмі підписалися понад 50 тисяч користувачів / Фото з інстаграму Теопісті



У воді Теопісті почувається, наче справжня русалка / Фото з інстаграму Теопісті



Кожен пост Теопісті викликає непідробний захват / Фото з інстаграму Теопісті



Підпишися на Теопісті, щоб долучитися до її армії прихильників / Фото з інстаграму Теопісті

Не будемо унікальними, закликавши тебе підписатися на Теопісті. Це дозволить тобі не пропустити свіжу порцію гаряченького від сексуальної моделі!

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