Німці зробили стильний набір деталей, які дозволять прокачати BMW R nineT: фото

Команда розробників BMW R nineT була непохитною в одному: базовий байк повинен легко адаптуватися до широкого спектру стилів. Тож не дивно, що майстри з німецького салону Hookie Co. "прокачали" мотоцикл, випустивши комплект Plug and Play для nineT. Дивися, як тепер виглядає модифікований мотоцикл.

Перший "Moto-Kit" Hookie Co. мав невимушену атмосферу скремблера, але цей новий дизайн використовує інший підхід. Мод, який отримав назву Кобра і доступний обмеженим тиражем, перетворює nineT на яструбиний неоретро каферейсер – без єдиного стібка зрізання або зварювання.

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Це концепція, яка витала у штаб-квартирі Hookie Co. у Дрездені відтоді, як вони почали роботу над першим комплектом. Але хлопцям знадобилося багато часу, щоб показати її всьому світу.



Хлопці довго працювали над створенням цього набору

Спочатку команда побудувала глиняну модель, яку продемонстрували на виставці Allride Show у Празі в кінці 2019 року. Потім вони перейшли на програмне забезпечення 3D CAD, витративши місяці на уточнення кожної деталі, перш ніж нарешті почати роботу над цим прототипом.

У двох комплектів Hookie Co. є лише одна спільна частина: 12-літровий алюмінієвий паливний елемент, який вставляється в шасі R nineT, наче в Тетрисі. Він фіксується до точок кріплення приклада рами за допомогою віброізолюючих кріплень та використовує оригінальну паливну помпу BMW.



Паливний бак фіксується на мотоциклі, наче елемент з Тетрису

Реальну форму області резервуару надає кришка, яка фіксується на болтах. Дизайн агресивний, з виїмками для колін. Вони дещо обмежують простір для водія. Також є вирізи, що відкривають вид на паливний елемент, покритий порошковою фарбою внизу.

Hookie Co. зробив версію скремблера з вуглецевого волокна, але форма цього скремблера складніша, і перед командою стояло завдання дослідити екологічні способи виробництва деталей. Тому вони надрукували деталь на 3D-принтері з використанням акрилового матеріалу AE12, пославшись на простоту копіювання та невеликі виробничі площі.



Елементи майстри надрукували за допомогою 3D-принтера

Алюмінієві бічні панелі переносять лінії нижче, а також допомагають приховати сучасну електроніку Beemer. Вони також приховують запатентовану повітряну коробку Hookie Co., яка призначена для роботи з новим паливним елементом і використовує фільтр від DNA Filters.

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Новий підрамник допомагає вирівняти лінію "кісток" R nineT. Він проходить по всій довжині мотоцикла і, як і паливний елемент, кріпиться болтами до точок кріплення приклада. Він також спереду вужчий, ніж його аналог, що відповідає різьбленому елементу кришки бака.



Колеса мотоцикла взули у покришки Michelin

Піднята вгору петля ззаду пристосовує до гострого виступу хвоста. За зразком однієї з наявних хвостових частин Hookie. Сидіння обтягнуте розкішною водонепроникною тканиною з гладкою перфорацією нагорі.

Завершують комплект переднє крило та кришка односторонньої маточини на задньому колесі. Hookie також вмонтував у байк приємне освітлення – світлодіодні ходові вогні, вбудовані в вертикальну секцію переднього крила, а також акрилову смугу по периметру на задньому ліхтарі.



Байк оснастили новим освітленням, яке підкреслює його дизайн

Нагорі в кабіні можна побачити затискачі та важелі LSL, спідометр Motogadget, дзеркала заднього виду та поворотники (передні та задні). R nineT сумно відомий тим, що не любить післяпродажні спідометри, але Hookie використовував спеціальний під'єднуваний інтерфейс від Motogadget, щоб змусити цей пристрій працювати.

Круто, що такий же комплект зможе собі поставити кожен охочий власник BMW R nineT. Зауважимо лише, що випустять обмежений тираж, а кожен набір збиратимуть конкретно під замовника.



Майстри випустять обмежений тираж таких наборів, тож поспіши

Усі фото Hookie Co.

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