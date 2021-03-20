KTM набуває шаленої популярності в Індії. Торік австрійська марка продала 64 тисячі байків, що на понад 25% більше, ніж у попередньому році. Тож не дивно, що популярність KTM 390 Duke стала причиною того, що за нього взялися майстри. Нумо дивитися, як виглядає мотоцикл після модернізації.

Засновник майстерні Віджай Сінгх зауважив, що ще не бачив, щоб 390 Duke ставав основою кафе-рейсера в Індії. Тож він вирішив спробувати. Це був проєкт клієнта, а в його основу ліг байк 2015 року випуску.

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Майстерня Rajputana має бездоганну репутацію. Наприклад, коли Harley-Davidson запустив Street, вони використовували майстерню в Джайпурі для першої офіційної побудови кастомного Street.



В основу проєкту ліг мотоцикл 2015 року випуску

Однак цей KTM був клієнтським. 390 Duke – популярна модель, поряд з 200, оскільки на індійському ринку перевага віддається байкам меншої місткості. А одноциліндровий двигун потужністю 43 кінські сили, який також використовується в Husqvarna 401, є одним з найкращих у своєму класі.

Звичайне завдання з кастомним KTM, незалежно від того, де перебуває виробник, – зробити його менш схожим на KTM. Усім подобаються динамічні якості мотоциклів, але деякі люди, схильні до ретро, хотіли б бачити інший дизайн.



Основна задача майстрів – зробити байк максимально не схожим зі звичайним KTM

Екіпаж Rajputana залишив двигун і підвіску в спокої, оскільки KTM блискуче застосував ці елементи на заводі. Є прямоточна вихлопна система, щоб звільнити подих, але основні зусилля були зосереджені на кузові: є новий бак, хвостове оперення та міні-обтічник, вручну виготовлені з низьковуглецевої сталі 20-го калібру.



Оригінальний двигун на 43 кінські сили вирішили не міняти

"Танк побудували з нуля. Він був натхненний культовим Yamaha YZF-R1 2007 року випуску до того, як були випущені шатуни Crossplane", – каже Віджай.

По обидва боки бака прикріплені прожектори від BMW GS, а спідометр KTM перемістили у верхню частину бака. Накладки на бак Snake Skins допомагають колінам райдера триматися. Також є нова задня рама з дизайном.



Бак для мотоцикла побудували абсолютно з нуля

"Проєктування почалося як каркасна модель з використанням зварювального дроту, а коли дизайн і пропорції остаточно визначили, ми зробили новий підрамник з труби з м'якої сталі. Ми не використали точки кріплення приклада – замість цього ми використовували Верстат з ЧПК для виготовлення нових", – додав Віджай.

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Світлодіодне підсвічування на хвості вбудоване в акуратно розрізаний акрил, і в цілому результат виходить гладким і професійним. Металева фарба стримана, з відтінками золота в інших місцях на твердих частинах. Забарвлення показує вишуканий візуальний дух Джайпуру, столиці Раджастану: "Ми просто хотіли піти від звичайного чорного або сірого".



У хвіст акуратно вписали світлодіодне підсвічування

Вони також вирішили відмовитися від 17-дюймових легкосплавних дисків. Тепер він оснащений дисками Bonneville, якими хлопці з майстерні займалися раніше. На думку майстрів, колеса зі спицями додадуть 390 Duke певного характеру.



Байк оснастили дисками Bonneville зі спицями

Відмінні стандартні гальмівні диски та супорти залишилися, але Rajputana додала свої власні затискачі, а також модернізувала головний циліндр до радіального блоку Brembo. Хлопці зізнаються, що зараз гальма відчуваються просто приголомшливо.

Удосконалення, яких зазнав 390 Duke, не вплинули на динамічні якості оригіналу. І тепер перед нами ледь не найкрасивіший KTM, який ми бачили.

Усі фото CHRIS HUNTER

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