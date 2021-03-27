Команда разработчиков BMW R nineT была непреклонна в одном: базовый байк должен легко адаптироваться к широкому спектру стилей. Неудивительно, что мастера из немецкого салона Hookie Co. "прокачали" мотоцикл, выпустив комплект Plug and Play для nineT. Смотри, как теперь выглядит модифицированный мотоцикл.

Первый "Moto-Kit" Hookie Co. имел непринужденную атмосферу скремблера, но этот новый дизайн использует другой подход. Мод, который получил название Кобра и доступен ограниченным тиражом, превращает nineT на ястребиный неоретро каферейсер – без единого стежка срезки или сварки.

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Это концепция, которая витала в штаб-квартире Hookie Co. в Дрездене с тех пор, как они начали работу над первым комплектом. Но ребятам понадобилось много времени, чтобы показать ее всему миру.



Ребята долго работали над созданием этого набора

Сначала команда построила глиняную модель, которую продемонстрировали на выставке Allride Show в Праге в конце 2019 года. Затем они перешли на программное обеспечение 3D CAD, потратив месяцы на уточнение каждой детали, прежде чем наконец начать работу над этим прототипом.

В двух комплектов Hookie Co. есть только одна общая часть: 12-литровый алюминиевый топливный элемент, который вставляется в шасси R nineT, как в Тетрисе. Он фиксируется к точкам крепления приклада рамы с помощью виброизолирующих креплений и использует оригинальную топливную помпу BMW.



Топливный бак фиксируется на мотоцикле, как элемент с Тетриса

Реальную форму области резервуара предоставляет крышка, которая фиксируется на болтах. Дизайн агрессивен, с выемками для колен. Они несколько ограничивают пространство для водителя. Также имеются вырезы, открывающие вид на топливный элемент, покрытый порошковой краской внизу.

Hookie Co. сделал версию скремблера из углеродного волокна, но форма этого скремблера сложнее, и перед командой стояла задача исследовать экологические способы производства деталей. Поэтому они напечатали деталь на 3D-принтере с использованием акрилового материала AE12, сославшись на простоту копирования и небольшие производственные площади.



Элементы мастера напечатали с помощью 3D-принтера

Алюминиевые боковые панели переносят линии ниже, а также помогают скрыть современную электронику Beemer. Они также скрывают запатентованную воздушную коробку Hookie Co., которая предназначена для работы с новым топливным элементом и использует фильтр от DNA Filters.

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Новый подрамник помогает выровнять линию "костей" R nineT. Он проходит по всей длине мотоцикла, как и топливный элемент, крепится болтами к точкам крепления приклада. Он также спереди уже, чем его аналог, соответствующий резному элементу крышки бака.



Колеса мотоцикла обули в гуму Michelin

Поднятая вверх петля сзади приспосабливает к острому выступлению хвоста. По образцу одной из имеющихся хвостовых частей Hookie. Сиденья обтянутое роскошной водонепроницаемой тканью с гладкой перфорацией наверху.

Завершают комплект переднее крыло и крышка односторонней ступицы на заднем колесе. Hookie также встроил в байк приятное освещение – светодиодные ходовые огни, встроенные в вертикальную секцию переднего крыла, а также акриловую полосу по периметру на заднем фонаре.



Байк оснастили новым освещением, которое подчеркивает его дизайн

Наверху в кабине можно увидеть зажимы и рычаги LSL, спидометр Motogadget, зеркала заднего вида и поворотники (передние и задние). R nineT печально известный тем, что не любит послепродажные спидометры, но Hookie использовал специальный подсоединяемый интерфейс от Motogadget, чтобы заставить это устройство работать.

Круто, что такой же комплект сможет себе поставить каждый желающий владелец BMW R nineT. Заметим лишь, что выпустят ограниченный тираж, а каждый набор будут собирать конкретно под заказчика.



Мастера выпустят ограниченный тираж таких наборов, поэтому поспеши

Все фото Hookie Co.